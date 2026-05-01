Carlos Vinicius peggio di Martin Palermo: l'ex Napoli sbaglia tre rigori di fila in Palestino-Gremio

Carlos Viniciuscome Martin Palermo. Anzi, peggio. Perché battere il record al contrario dell'ex centravanti del Boca Juniors era una missione quasi impossibile, ma in qualche modo è proprio quel che è accaduto.
Nella notte tra mercoledì e giovedì, l'attaccante del Gremio con un passato - dimenticato - al Napoli è riuscito in un'altra impresa di cui non si vanterà certo con gli amici: ha sbagliato tre rigori nella stessa partita. Proprio come Palermo. Però consecutivi, uno dopo l'altro.
Per la cronaca: i tre errori dal dischetto di Carlos Vinicius sono costati piuttosto cari al Gremio, che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Palestino, in una gara valida per la fase a gironi della Copa Sudamericana.