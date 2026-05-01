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Carlos Vinicius GremioGetty Images
Stefano Silvestri

Carlos Vinicius peggio di Martin Palermo: l'ex Napoli sbaglia tre rigori di fila in Palestino-Gremio

Copa Sudamericana
Gremio
Palestino vs Gremio
Carlos Vinicius
Napoli

L'attaccante brasiliano ha avuto tre tentativi di fila a disposizione per segnare dal dischetto, ma li ha falliti tutti: un'impresa al contrario che riporta alla mente gli errori di Palermo in un celebre Argentina-Colombia.

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Carlos Viniciuscome Martin Palermo. Anzi, peggio. Perché battere il record al contrario dell'ex centravanti del Boca Juniors era una missione quasi impossibile, ma in qualche modo è proprio quel che è accaduto.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, l'attaccante del Gremio con un passato - dimenticato - al Napoli è riuscito in un'altra impresa di cui non si vanterà certo con gli amici: ha sbagliato tre rigori nella stessa partita. Proprio come Palermo. Però consecutivi, uno dopo l'altro.

Per la cronaca: i tre errori dal dischetto di Carlos Vinicius sono costati piuttosto cari al Gremio, che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Palestino, in una gara valida per la fase a gironi della Copa Sudamericana.

  • Carlos Vinicius GremioGetty Images

    I TRE RIGORI DI FILA SBAGLIATI

    Tutto è accaduto dopo 8 minuti nel corso del primo tempo, quando il Gremio si è visto concedere un rigore per un fallo in area di Zuniga su Tetê: sul dischetto si è presentato Carlos Vinicius, la cui esecuzione mancina è stata respinta prima dal portiere Perez e poi dal palo.

    L'arbitro dell'incontro, su segnalazione del VAR, ha però fatto ripetere tutto quanto. Il motivo? Perez ha staccato entrambi i piedi dalla linea di porta prima della battuta dell'avversario. E così Carlos Vinicius ci ha riprovato, ma ancora senza successo: nuovo tiro dal dischetto, nuova parata di Perez sempre con l'aiuto del palo.

    Finita? Neppure per sogno. Il VAR ha notato un altro movimento irregolare da parte di Perez, facendo ripetere per la seconda volta l'esecuzione. L'indomito Carlos Vinicius non si è dato per vinto, è rimasto sul dischetto ma ha calciato malissimo, scivolando e consentendo la terza parata - con un piede - del portiere dei cileni.

    Nel secondo tempo, peraltro, Carlos Vinicius sarebbe finalmente andato a segno se il compagno di squadra Riquelme, autore dell'assist, non avesse toccato la palla con una mano in precedenza. Morale della favola: goal annullato. Il degno completamento di una notte maledetta.

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  • L'ALLENATORE VOLEVA CAMBIARE RIGORISTA

    L'allenatore del Gremio, Luis Castro, ha spiegato dopo la partita contro il Palestino che l'intenzione era quella di cambiare rigorista in occasione della terza esecuzione. Ma il suo ordine non è arrivato ai giocatori in campo.

    "Non sono riuscito a comunicare con la squadra in mezzo a tutto quel caos. Era il momento di cambiare, ma non sono riuscito a farlo. Il capitano non mi ha sentito e non sono riuscito a comunicare attraverso di lui. E io non posso entrare in campo".

    La versione di Carlos Vinicius è invece un pochino diversa:

    "Il nostro allenatore ha passato un messaggio a Willian, che è venuto da me. Io gli ho chiesto se potevo calciare e lui mi ha risposto di sì. Semplice".

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  • PEGGIO DI PALERMO

    L'impresa al contrario di Carlos Vinicius, come già accennato, ricorda parecchio quella di un altro centravanti sudamericano, stavolta del passato: Martin Palermo, leggenda del Boca Juniors con diverse apparizioni con la maglia dell'Argentina.

    Proprio con l'Albiceleste, durante la Copa America del 1999, Palermo è entrato negli annali della storia del calcio: in una partita contro la Colombia, alla fine persa per 3-0, ha calciato e fallito tre calci di rigore.

    La differenza con Carlos Vinicius? I rigori dell'argentino sono stati sbagliati lungo l'arco della partita: non, dunque, consecutivamente.

  • ERA DEL NAPOLI

    Se Carlos Vinicius vi dice qualcosa anche in chiave Serie A, non sbagliate: il centravanti brasiliano vanta un passato nel Napoli, anche se di fatto con la maglia azzurra non è mai arrivato a esordire.

    Il club azzurro lo ha acquistato dai portoghesi del Real Sport Clube nel gennaio del 2018, lasciandolo inizialmente in prestito per altri sei mesi. Quando sembrava che dovesse atterrare in Italia, il brasiliano è stato sballottato di qua e di là in una serie di altri prestiti (Rio Ave, Monaco). E nel 2019 è stato ceduto a titolo definitivo al Benfica.

    A Lisbona si è fatto finalmente un nome, tanto da guadagnarsi in seguito la chiamata del Tottenham e giocare anche con PSV, Fulham e Galatasaray. Ma da qui in poi verrà ricordato anche per i tre rigori di fila sbagliati nella stessa partita.

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