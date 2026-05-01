Carlos Vinicius peggio di Martin Palermo: l'ex Napoli sbaglia tre rigori di fila in Palestino-Gremio

L'allenatore del Gremio, Luis Castro, ha spiegato dopo la partita contro il Palestino che l'intenzione era quella di cambiare rigorista in occasione della terza esecuzione. Ma il suo ordine non è arrivato ai giocatori in campo.

"Non sono riuscito a comunicare con la squadra in mezzo a tutto quel caos. Era il momento di cambiare, ma non sono riuscito a farlo. Il capitano non mi ha sentito e non sono riuscito a comunicare attraverso di lui. E io non posso entrare in campo".

La versione di Carlos Vinicius è invece un pochino diversa:

"Il nostro allenatore ha passato un messaggio a Willian, che è venuto da me. Io gli ho chiesto se potevo calciare e lui mi ha risposto di sì. Semplice".