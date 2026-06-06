Carlo Ancelotti e il Brasile: un binomio perfetto per i Mondiali, ma forse la Seleção ha troppe lacune perché il suo allenatore possa fare la differenza

Un tempo il Brasile schierava Roberto Carlos e Cafu, oggi fatica a trovare terzini di livello mondiale. Probabilmente esordiranno i giovani Wesley e Douglas Santos contro il pericoloso Marocco il 13 giugno.
A 34 anni, l’importanza di Casemiro evidenzia le lacune della nuova generazione di centrocampisti, e senza il fondamentale Bruno Guimaraes il Brasile rischierebbe il collasso.
Per evitare di sovraccaricare il centrocampo, Ancelotti sembra pronto a rinunciare al 4-2-4 e a inserire un altro centrocampista, forse Danilo.
In attacco, però, serve un punto di riferimento: negli ultimi quattro anni molti hanno provato a indossare la maglia numero 9 senza successo. Ecco perché tanto clamore per il ritorno di Neymar.
L’ex stella del Barcellona non è un centravanti, ma è il giocatore più prolifico della storia del Brasile e uno dei più amati, e questo spiega perché Ancelotti, accontentando il pubblico, lo abbia inserito nei 26 convocati.
Il 66enne non è uno sciocco: sa che il Brasile non ha più Pelé, Romario o Ronaldo, ma con Neymar può contare su un leader capace di incidere anche solo dalla panchina.
Casemiro e compagni hanno accolto con entusiasmo il suo inserimento, e Ancelotti sa che un gruppo felice è quasi sempre un gruppo vincente.
La sua saggezza tattica è ancora sottovalutata, ma è chiaro che la capacità di Ancelotti di unire spogliatoi divisi lo distingue. È un maestro nella gestione delle persone, un leader capace di convincere anche i più egocentrici a mettere la squadra al primo posto, e questo fa di lui e del Brasile una coppia quasi perfetta.
Avrebbe voluto più tempo per preparare i Mondiali, sa che la squadra ha ancora limiti e non è perfetta. Ma, come dice lui stesso: «Nessuna squadra è perfetta nel torneo». Solo una ha il miglior allenatore possibile per il lavoro più importante del calcio.