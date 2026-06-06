Carlo Ancelotti e il Brasile: un binomio perfetto per i Mondiali, ma forse la Seleção ha troppe lacune perché il suo allenatore possa fare la differenza

Ancelotti ha rivelato che, nello spogliatoio del Real Madrid, i giocatori brasiliani – Casemiro, Vinicius, Eder Militão e Rodrygo – scherzavano sulle voci che lo volevano al posto di Tite sulla panchina della Seleção.

"Siamo amici", ha spiegato, "e loro ci ridono sopra. Ma la realtà è diversa: ho un contratto fino al 2024". Ancelotti ha rispettato quell'accordo e poi lo ha prolungato fino al 2026, apparentemente mettendo fine alle speranze del Brasile di vederlo alla guida della propria nazionale.

Nel calcio, però, le cose cambiano in fretta, soprattutto al Bernabéu: dopo la deludente stagione 2024-25 senza trofei, Florentino Pérez ha scelto di rinnovare la squadra.

Ancelotti non era affatto amareggiato. "Se qualcuno mi avesse detto che avremmo potuto vincere 11 trofei in quattro anni, avrei firmato con il sangue", ha ammesso. "Quest'anno non è andato bene, ma questo periodo è stato indimenticabile.

Non rimpiango nulla. Mi sono divertito, tutti si sono divertiti, ma ogni cosa finisce. Il calcio, come la vita, è un'avventura che prima o poi termina. E sapere che ne avevo già pronta un'altra mi ha aiutato.