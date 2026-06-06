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Ancelotti Brazil GFXGOAL
Mark Doyle

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Carlo Ancelotti e il Brasile: un binomio perfetto per i Mondiali, ma forse la Seleção ha troppe lacune perché il suo allenatore possa fare la differenza

Analysis
Brasile
C. Ancelotti
Coppa del Mondo
Storie

Carlo Ancelotti è l'allenatore ideale per il Brasile, ma vincere i Mondiali con una rosa così imperfetta potrebbe essere troppo anche per il miglior manager del calcio.

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Il Brasile è in difficoltà: da mesi si discute solo della forma fisica di Neymar. Eppure molti brasiliani credono che la Seleção non possa vincere i Mondiali senza di lui, un attaccante di 34 anni fuori forma e non all’altezza della nazionale dal 2023.

L'ex centrocampista Felipe Melo ha dichiarato che, pur con una sola gamba, Neymar resterebbe la miglior opzione per il Brasile come numero 10, segno della scarsa fiducia negli altri attaccanti.

Tuttavia, il successo della campagna brasiliana per il 2026 non dipende dalla disponibilità del suo miglior marcatore di tutti i tempi, ma da Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori della storia, forse l’unico capace di condurre una Seleção al di sotto degli standard verso il sesto titolo mondiale.

  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Molto richiesto

    Ancelotti è da tempo l'allenatore dei sogni del Brasile. «È rispettato all'unanimità dai giocatori», aveva dichiarato a Reuters l'ex presidente della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) Ednaldo Rodrigues già nel 2023, «non solo da Ronaldo Nazario o Vinicius Junior, ma da tutti coloro che hanno giocato per lui».

    Lo ammiro per la sua onestà e coerenza. Non ha bisogno di presentazioni: è un allenatore di prim'ordine con molti successi e ne auguriamo altri.

    Non è solo il preferito dei giocatori, ma anche dei tifosi: in ogni stadio brasiliano è il primo nome che mi chiedono, con affetto per il suo lavoro esemplare.

    "Abbiate fiducia in Dio, aspettiamo il momento giusto e vedremo se riusciremo a realizzare questo obiettivo mentre cerchiamo il nuovo allenatore della nazionale brasiliana."

    Anche i giocatori erano entusiasti dell’idea. Ederson ha scherzato: avrebbe aiutato il Manchester City a eliminare il Real Madrid dalla Champions League “per far venire Ancelotti in Brasile il prima possibile!”.

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  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Una nuova avventura

    Ancelotti ha rivelato che, nello spogliatoio del Real Madrid, i giocatori brasiliani – Casemiro, Vinicius, Eder Militão e Rodrygo – scherzavano sulle voci che lo volevano al posto di Tite sulla panchina della Seleção.

    "Siamo amici", ha spiegato, "e loro ci ridono sopra. Ma la realtà è diversa: ho un contratto fino al 2024". Ancelotti ha rispettato quell'accordo e poi lo ha prolungato fino al 2026, apparentemente mettendo fine alle speranze del Brasile di vederlo alla guida della propria nazionale.

    Nel calcio, però, le cose cambiano in fretta, soprattutto al Bernabéu: dopo la deludente stagione 2024-25 senza trofei, Florentino Pérez ha scelto di rinnovare la squadra.

    Ancelotti non era affatto amareggiato. "Se qualcuno mi avesse detto che avremmo potuto vincere 11 trofei in quattro anni, avrei firmato con il sangue", ha ammesso. "Quest'anno non è andato bene, ma questo periodo è stato indimenticabile.

    Non rimpiango nulla. Mi sono divertito, tutti si sono divertiti, ma ogni cosa finisce. Il calcio, come la vita, è un'avventura che prima o poi termina. E sapere che ne avevo già pronta un'altra mi ha aiutato.

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  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Il noioso Brasile

    Il calcio internazionale era l'ultima frontiera per Ancelotti, allenatore con cinque trionfi europei (due col Milan e tre col Real Madrid) e vincitore di tutti i campionati dei “Big Five”.

    L’incarico con il Brasile era il più prestigioso in assoluto. I cinque volte campioni del mondo non vincevano dal 2002 e attraversavano un periodo difficile.

    Il problema non era solo la mancanza di vittorie, ma la perdita di identità: il Brasile non giocava più con la sua tipica stravaganza. Una nazione famosa per il “Jogo Bonito” era diventata noiosa, e alcuni tifosi non lo sopportavano più. Ronaldinho si ritirò persino dal sostenere la Seleção nel 2024, prima della Copa América.

    "Basta così, gente, ne ho abbastanza", ha scritto l'iconico numero 10 su Instagram dopo il pareggio 1-1 in un'amichevole contro gli Stati Uniti. "Questo è un momento triste per chi ama il calcio brasiliano. Sta diventando difficile trovare la voglia di guardare le partite.

    Questa è forse una delle peggiori squadre degli ultimi anni. Non ha leader di tutto rispetto, solo giocatori mediocri per la maggior parte."

  • Ancelotti BrazilGetty Images

    Sollevamento tempestivo

    Come prevedibile, le critiche di Ronaldinho hanno ferito i giocatori del Brasile, soprattutto Raphinha, ma non hanno smentito il campione del mondo. La Seleção ha disputato una Copa América 2024 disastrosa, eliminata ai rigori dall’Uruguay nei quarti dopo una sola vittoria in quattro match.

    A sorpresa, l’allora ct Dorival restò al suo posto fino a marzo 2025, quando fu esonerato dopo un umiliante 4-1 in casa contro l’Argentina nelle qualificazioni mondiali.

    In questo clima arriva, seppure in ritardo, Carlo Ancelotti, vera boccata d’ossigeno per la Seleção, anche perché la CBF è travolta da uno scandalo di corruzione.

    “È un messaggio al mondo: vogliamo tornare sul gradino più alto del podio”, dichiarò Rodrigues a maggio. “È il più grande allenatore della storia e ora guida la squadra più forte del pianeta. Insieme scriveremo nuove pagine gloriose per il calcio brasiliano”.

    Non tutti hanno festeggiato l’arrivo di Ancelotti: alcuni ex giocatori lamentano la scelta di un tecnico straniero per carenza di alternative interne.

    Tuttavia, i campioni del mondo Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari hanno accolto l’italiano a braccia aperte, mentre persino Ronaldinho è tornato in nazionale.

    "Abbiamo lavorato insieme e lo conosco bene", ha detto l'iconico numero 10 del suo ex allenatore al Milan. "Penso che sia una buona decisione da parte della federazione, mi piace. Come brasiliano, sono felice e spero che possa fare un ottimo lavoro ai prossimi Mondiali".

    Se ci riuscirà è ancora presto per dirlo, mentre il torneo si avvicina.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Risultati e prestazioni deludenti

    Finora Ancelotti ha guidato la squadra in 11 partite, vincendone solo sei. Le prestazioni sono state altalenanti: la sconfitta per 3-2 in trasferta contro il Giappone a novembre mostra la frustante incostanza del Brasile. A Tokyo, avanti 2-0 all’intervallo, la Seleção ha incassato tre reti in meno di 20’ nella ripresa, perdendo per la prima volta contro i Blue Samurai.

    Ancora più allarmante è stata la sconfitta per 2-1 in amichevole contro la Francia a marzo, con i Bleus in dieci per oltre 35 minuti. Era difficile capire cosa preoccupasse di più: la prova opaca del Brasile prima dell’espulsione di Dayot Upamecano o la soddisfazione espressa da Ancelotti.

    "Questa partita mi ha dimostrato che possiamo competere con le migliori squadre del mondo", ha dichiarato Ancelotti.

    Difficile capire su cosa basasse questa convinzione: nel primo tempo il Brasile aveva avuto solo il 35,4% di possesso palla e non aveva creato tiri in porta.

    Insomma, se per Ancelotti la gara ha confermato le potenzialità del gruppo, in realtà ha solo moltiplicato i dubbi sulla forza della rosa e rilanciato le richieste di un ritorno di Neymar.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    «Non esiste una squadra perfetta»

    Un tempo il Brasile schierava Roberto Carlos e Cafu, oggi fatica a trovare terzini di livello mondiale. Probabilmente esordiranno i giovani Wesley e Douglas Santos contro il pericoloso Marocco il 13 giugno.

    A 34 anni, l’importanza di Casemiro evidenzia le lacune della nuova generazione di centrocampisti, e senza il fondamentale Bruno Guimaraes il Brasile rischierebbe il collasso.

    Per evitare di sovraccaricare il centrocampo, Ancelotti sembra pronto a rinunciare al 4-2-4 e a inserire un altro centrocampista, forse Danilo.

    In attacco, però, serve un punto di riferimento: negli ultimi quattro anni molti hanno provato a indossare la maglia numero 9 senza successo. Ecco perché tanto clamore per il ritorno di Neymar.

    L’ex stella del Barcellona non è un centravanti, ma è il giocatore più prolifico della storia del Brasile e uno dei più amati, e questo spiega perché Ancelotti, accontentando il pubblico, lo abbia inserito nei 26 convocati.

    Il 66enne non è uno sciocco: sa che il Brasile non ha più Pelé, Romario o Ronaldo, ma con Neymar può contare su un leader capace di incidere anche solo dalla panchina.

    Casemiro e compagni hanno accolto con entusiasmo il suo inserimento, e Ancelotti sa che un gruppo felice è quasi sempre un gruppo vincente.

    La sua saggezza tattica è ancora sottovalutata, ma è chiaro che la capacità di Ancelotti di unire spogliatoi divisi lo distingue. È un maestro nella gestione delle persone, un leader capace di convincere anche i più egocentrici a mettere la squadra al primo posto, e questo fa di lui e del Brasile una coppia quasi perfetta.

    Avrebbe voluto più tempo per preparare i Mondiali, sa che la squadra ha ancora limiti e non è perfetta. Ma, come dice lui stesso: «Nessuna squadra è perfetta nel torneo». Solo una ha il miglior allenatore possibile per il lavoro più importante del calcio.

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