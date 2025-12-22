Caressa contro Yerry Mina: "Estremamente scorretto, giocando così carica gli avversari"

Fabio Caressa senza filtri, domenica, al 'Club'.
Il giornalista Sky, durante la nota trasmissione andata in onda durante i match del pomeriggio/sera della sedicesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Udinese e Genoa ed Atalanta, oltre ad aver criticato aspramente l'atteggiamento mostrato da Runjaic nell'intervista post-gara del Franchi si è espresso in maniera netta anche aprendo una parentesi su Yerry Mina.
È successo parlando di Cagliari-Pisa, lunch match delle 12:30, che ha portato Caressa a dire la sua sul modo di affrontare le gare del difensore colombiano dei sardi.