Caressa contro Yerry Mina: "Estremamente scorretto, giocando così carica gli avversari"

Già a metà novembre, commentando le tensioni vissute con Morata durante Como-Cagliari, attraverso il suo canale YouTube Caressa aveva puntato il dito nei confronti del sudamericano.

"Mina è quello che proprio non posso più vedere in un campo di calcio di Serie A. Non è accettabile quello che ho visto".

"Nel dopopartita ha detto: 'Io non guardo in faccia se c’è mia madre, mia sorella', Mina va bene, gioca duro. Se devi giocare duro, gioca duro. Ma se giocare duro è buttarsi per terra con le mani in faccia ogni minuto? Questa è la cosa indecente. Non va bene perché è antisportivo. Se vuoi giocare duro, ti prendi a parolacce con l’attaccante, fai quello che ti pare, ma la simulazione no".

"E quindi bisogna che si intervenga, i giocatori che vanno a terra con le mani in testa o sul volto, se non sono stati colpiti vanno espulsi, è un comportamento scorrettissimo. E invito il capo degli arbitri Rocchi a dirlo dalla prima giornata del girone di ritorno, non è più accettabile".