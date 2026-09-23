Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
SSC Napoli Presents New Head Coach Massimiliano AllegriGetty Images Sport
Lelio Donato

Cardinale "da buttare fuori", Spalletti e i progetti per il futuro del Napoli: cosa ha detto De Laurentiis

Serie A

Il patron del Napoli torna a parlare e come sempre le sue dichiarazioni sono destinate a fare molto discutere. Aurelio De Laurentiis ha attaccato i fondi, Gerry Cardinale ma anche Luciano Spalletti.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Aurelio De Laurentiis torna a parlare dopo un periodo di silenzio. E le sue parole sono destinate a fare rumore.

Il presidente del Napoli, dopo aver ricevuto il Premio Sportivo alla Carriera dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, ha attaccato duramente Gerry Cardinale e più in generale l'ingresso dei fondi nel calcio.

Ma non solo. Perché nel mirino è finito nuovamente anche il suo ex allenatore Luciano Spalletti, oggi alla Juventus, col quale il rapporto non era finito benissimo.

De Laurentiis inoltre ha fatto chiarezza sui progetti futuri del Napoli a partire dal nuovo stadio.

  • CARDINALE "DA BUTTARE FUORI"

    "Quando ho invitato a cena Gerry Cardinale, tre anni fa, mi fece un discorso a cui non obiettai perché altrimenti lo avrei preso e buttato fuori dalla cena.Diceva cose che, dal mio punto di vista, non stavano né in cielo né in terra. Era un proprietario che aveva esigenze da finanziere, non da vero imprenditore" ha ricordato De Laurentiis.

    Poi l'attacco ai fondi nel calcio: "C’è un concetto imprenditoriale che non tutti rispettano. Cardinale e i fondi hanno investito denaro per farlo fruttare ai loro investitori: se dopo un po’ di tempo non hanno avuto un guadagno, allora che beneficio è stato apportato? Nessuno". 

    • Pubblicità

  • L'AFFONDO SU SPALLETTI

    Non manca l'ennesimo affondo contro Luciano Spalletti, tecnico che ha riportato lo Scudetto a Napoli ma col quale il rapporto si è interrotto bruscamente.

    "Non fatemi parlare di Spalletti. Lei guarda la televisione? C’è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti, con il figlio di Castellitto, e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti relativi a quella vicenda....Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l’orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?" ha sottolineato De Laurentiis.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VINTO SENZA IMBROGLIARE

    De Laurentiis sottolinea i successi ottenuti alla guida del Napoli: "Se noi siamo stati bravi nel cinema che in Italia è sempre stato fallimentare, cosa vuoi che sia il calcio? Mi ci buttai a capofitto e dopo aver vinto due scudetti e cinque coppe in 22 anni, avendo riportato entusiasmo ed essendo la squadra che da più anni consecutivamente è in Europa…bravissimi tutti, ho vissuto anche Calciopoli e ho avuto successo senza mai imbrogliare, ed è fondamentale per me”

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL NAPOLI DEL FUTURO

    De Laurentiis infine illustra i suoi piani per il Napoli del futuro, dal centro sportivo al nuovo stadio.

    "La Regione vuole investire 150 milioni e il comune altri 50: con 200 milioni al Maradona gli fai appena una carezza. Dopo ventidue anni in cui gioco in quello stadio, che ho definito più volte un cesso, posso dire tranquillamente che 200 milioni servono a poco. Loro vogliono divertirsi? Vogliono fare casino? Lo facciano. Io l’ho detto chiaramente: continuerò a giocare da loro finché non avrò costruito il nuovo stadio. Non ci metterò una vita, serviranno 24 mesi. E sarà uno stadio finanziato completamente da me. Una volta realizzato il nuovo impianto, quello attuale viene abbattuto” ha dichiarato il patron azzurro.

    Che poi rivela: “Ho una lettera d’intenti firmata un mese fa con la Q8, che a Napoli Est ha individuato 38 ettari. Lì ho progettato uno stadio da 70 mila posti, con 120 sky box, ristoranti e tutto il resto. In aggiunta ci sarà un museo interattivo, realizzato con la mia agente di Los Angeles, dove sarà possibile giocare virtualmente una partita con chi si vuole: Maradona, Cavani, Higuain.

    Per realizzarlo serviranno tempo e milioni di dollari. Senza pista d’atletica, quella la lasciamo a chi deve fare atletica. Avete visto il nuovo stadio del Real Madrid, con il terreno che scende e la base che viene fuori per permettere di organizzare i concerti senza rovinare il campo? Ogni estate, quando il comune organizza i concerti al Maradona, io devo rifare il terreno di gioco e quest’anno mi hanno quasi rotto anche le tubature dell’irrigazione”.

    Mentre sul centro sportivo De Laurentiis annuncia: "Avevamo individuato un terreno, ma a Napoli andando avanti nelle verifiche si scoprono situazioni che diventano divertenti e allo stesso tempo patetiche.Adesso, però, a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile".

  • Pubblicità
    Pubblicità