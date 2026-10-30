Cardinale blinda Amorim: “Ho piena fiducia in lui, a gennaio comprerò altri giocatori da Milan, lo Scudetto è possibile”

Una carica importante. Gerry Cardinale ha parlato alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi fondamentali a cavallo fra la presentazione del nuovo Generali Stadium e il derby della Madonnina di sabato.
Il numero 1 di Redbird ha sottolineato la voglia di vincere il campionato, così come rinsaldato la piena fiducia in Ruben Amorim e spiegato quanto sia importante la costruzione del nuovo stadio per rilanciare a grandissimi livelli il Diavolo.
A partire dal derby, primissimo appuntamento ora in programma: "Mi aspetto di vedere una squadra pronta a reagire, con la voglia di dimostrare in campo le proprie qualità e la determinazione di fare bene. Il derby è un’occasione importante per ripartire con il giusto spirito".