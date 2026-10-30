Cardinale blinda Amorim: “Ho piena fiducia in lui, a gennaio comprerò altri giocatori da Milan, lo Scudetto è possibile”

Interpellato sull’arrivo di Krösche come Head of Football, invece, Cardinale ha preso tempo, spiegando che l’annuncio non è ancora vicino. “Non ho fretta, la scelta è una delle più importanti dopo la transizione di quest’estate, quando ho licenziato tutti e preso in mano la gestione del club. Sto gestendo il Milan in maniera diretta e mi piace, ma non posso farlo per sempre perchè ho un altro lavoro. Non consegnerò più le chiavi della società a un direttore o un responsabile dell’area sportiva”.