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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Cardinale blinda Amorim: “Ho piena fiducia in lui, a gennaio comprerò altri giocatori da Milan, lo Scudetto è possibile”

Serie A
Milan
Milan vs Inter

Lunga intervista del proprietario del club rossonero, che difende l’allenatore portoghese, promette nuovi acquisti per gennaio e sottolinea la possibilità di vincere la Serie A già quest’anno.

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Una carica importante. Gerry Cardinale ha parlato alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi fondamentali a cavallo fra la presentazione del nuovo Generali Stadium e il derby della Madonnina di sabato.

Il numero 1 di Redbird ha sottolineato la voglia di vincere il campionato, così come rinsaldato la piena fiducia in Ruben Amorim e spiegato quanto sia importante la costruzione del nuovo stadio per rilanciare a grandissimi livelli il Diavolo.

A partire dal derby, primissimo appuntamento ora in programma: "Mi aspetto di vedere una squadra pronta a reagire, con la voglia di dimostrare in campo le proprie qualità e la determinazione di fare bene. Il derby è un’occasione importante per ripartire con il giusto spirito".

  • Ruben Amorim MilanGetty Images

    AMORIM COME TOP GUN

    Per blindare Amorim, Cardinale si è rifatto a un parallelo cinematografico. “Ho piena fiducia in lui - ha spiegato il proprietario rossonero alla rosea - Nel finale di Top Gun, il “mio” film, c’è una grande battuta: “Non abbandono la mia spalla” dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo, non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io. A Milanello si respira un’aria diversa da quella degli ultimi quattro anni anni e il merito è suo”.

  • Gonçalo Ramos MilanGetty Images

    NUOVI ARRIVI A GENNAIO

    E se la fiducia in Amorim è pressoché totale, Cardinale ha annunciato di avere intenzione di rinforzare il Milan già nel mese di gennaio, quando riaprirà il mercato. “Dobbiamo continuare a migliorare la rosa, in estate non ho fatto tutto quello che volevo. Siamo a un quarto del percorso, dobbiamo costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare anche gli infortuni. Se giochi l’Amorim Ball, un calcio di altissimo ritmo, hai l’obbligo di ruotare i giocatori. Per me conta ottenere ciò che vogliamo, giocatori... da Milan. Non sperpererò denaro, ma quando mi metto in testa di prendere un calciatore, faccio tutto ciò che posso per riuscirci”.

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  • FBL-ITA-AC MILAN-PARADE-SCUDETTOAFP

    SCUDETTO POSSIBILE

    Per Cardinale non ci sono dubbi, l’obiettivo è uno solo: vincere. “Sono fiducioso che riusciremo ad arrivare a quel livello - dice ancora Cardinale - è solo una questione di tempo prima che riusciremo a sollevare quel trofeo (lo Scudetto). Il Tricolore è assolutamente possibile già quest’anno, al cento per cento, lo dico senza voler essere arrogante. Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi”.

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  • Markus KroscheGetty Images

    CARDINALE SU KRÖSCHE: “NON HO FRETTA”

    Interpellato sull’arrivo di Krösche come Head of Football, invece, Cardinale ha preso tempo, spiegando che l’annuncio non è ancora vicino. “Non ho fretta, la scelta è una delle più importanti dopo la transizione di quest’estate, quando ho licenziato tutti e preso in mano la gestione del club. Sto gestendo il Milan in maniera diretta e mi piace, ma non posso farlo per sempre perchè ho un altro lavoro. Non consegnerò più le chiavi della società a un direttore o un responsabile dell’area sportiva”.

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