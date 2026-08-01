Cardiff-Roma 4-1: gli errori di Rensch, Wesley e Svilar, il pomeriggio a due facce di Dybala e la prima di Castro, marcatori e tabellino dell'amichevole

Chi ha segnato il goal della Roma? Paulo Dybala, naturalmente. Ovvero il calciatore più in forma del precampionato giallorosso, confermato a furor di popolo con tanto di rinnovo dopo la splendida parte finale della scorsa stagione.

Piano: anche l'argentino ci ha messo di suo nella disfatta, sia chiaro. Incomprensibile il rigore malamente calciato tra le mani di Trott sul 2-0, praticamente un passaggio al portiere avversario. Roba non da lui, non da campione qual è l'argentino.

Però Dybala, che peraltro aveva aperto l'azione che avrebbe poi portato al penalty con una stupenda apertura in campo aperto per Wesley, non si è dato per vinto. E nel secondo tempo ha piazzato il sinistro del momentaneo 3-1, quello che ha reso un pochino meno amaro il ko, su perfetto assist di Soulé.

A proposito di quest'ultimo: è sempre chiacchieratissimo sul mercato, piace al Milan e non solo ed entro settembre potrebbe partire, ma intanto fa parte a pieno titolo della rosa di Gasperini. Bello lo spunto che ha portato al goal del connazionale, al bacio l'assist. Prove d'intesa in vista della prossima stagione. Se Mati rimarrà, naturalmente.