Cardiff-Roma 4-1: gli errori di Rensch, Wesley e Svilar, il pomeriggio a due facce di Dybala e la prima di Castro, marcatori e tabellino dell'amichevole

Quattro goal al passivo dopo i tre contro il Cannes, la prima sconfitta del precampionato. E una Roma che inizia la tournée in Galles con più dubbi che certezze.
Finisce addirittura 4-1 per il Cardiff padrone di casa, che nella prossima stagione giocherà nella Championship inglese dopo la promozione dalla League One. Una disfatta bella e buona per la formazione di Gian Piero Gasperini, costretta a leccarsi le ferite.
Non basta il solito Paulo Dybala, che in precedenza aveva però sbagliato malamente un calcio di rigore. Sono invece decisivi i troppi errori individuali in difesa: da Svilar a Wesley passando per Rensch e Ndicka.
Esordio poco fortunato per Santiago Castro, mentre Ghilardi colpisce il palo nel finale a risultato già compromesso. Ko invece il giovane Bah, costretto al cambio già alla mezz'ora per un problema muscolare apparentemente serio.
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