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Dybala Cardiff RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Cardiff-Roma 4-1: gli errori di Rensch, Wesley e Svilar, il pomeriggio a due facce di Dybala e la prima di Castro, marcatori e tabellino dell'amichevole

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Disfatta in Galles per la Roma, che esce dal campo con una quaterna al passivo: la Joya sbaglia un rigore e poi si rifà, ma a pesare sono soprattutto i clamorosi errori individuali in difesa.

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Quattro goal al passivo dopo i tre contro il Cannes, la prima sconfitta del precampionato. E una Roma che inizia la tournée in Galles con più dubbi che certezze.

Finisce addirittura 4-1 per il Cardiff padrone di casa, che nella prossima stagione giocherà nella Championship inglese dopo la promozione dalla League One. Una disfatta bella e buona per la formazione di Gian Piero Gasperini, costretta a leccarsi le ferite.

Non basta il solito Paulo Dybala, che in precedenza aveva però sbagliato malamente un calcio di rigore. Sono invece decisivi i troppi errori individuali in difesa: da Svilar a Wesley passando per Rensch e Ndicka.

Esordio poco fortunato per Santiago Castro, mentre Ghilardi colpisce il palo nel finale a risultato già compromesso. Ko invece il giovane Bah, costretto al cambio già alla mezz'ora per un problema muscolare apparentemente serio.


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  • TABELLINO CARDIFF-ROMA

    CARDIFF-ROMA 4-1

    Marcatori: 3' Ashford (C), 30' Salech (C), 39' Ashford (C), 58' Dybala (R), 64' Tanner (C)

    CARDIFF (4-4-2): Trott (46' Tyrer); Bagan (82' Moreno), Osho (82' Anyadike), Perry (68' Kpakio), Salech (78' Davies); Tanner (78' King), Chambers (82' Tankiewicz), Willock, Robertson (78' Robinson); Ashford (73' Turnbull), Colwill. All. Barry-Murphy

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (46' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (71' Ziolkowski); Rensch (81' Reale), Cristante (87' Panico), Bah (29' Mannini), Wesley (71' Lulli); Soulé (81' Cherubini), Dybala (71' Vaz); Castro (67' Malen). All. Gasperini

    Arbitro:

    Ammoniti: Soulé, Castro, Ndicka

    Espulsi: nessuno

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  • GLI ERRORI INDIVIDUALI IN SERIE

    La Roma si è buttata via contro il Cardiff, e affermarlo non è un'esagerazione. Tutti e quattro i goal dei gallesi, in pratica, sono nati da errori più o meno evidenti dei giocatori giallorossi.

    In occasione del primo, segnato da Ashford dopo tre minuti, Rensch ha calciato il pallone addosso all'avversario facendolo carambolare in rete. Il 2-0 è scaturito invece da un clamoroso pasticcio in combinata tra Wesley e Svilar: retropassaggio corto del brasiliano per il portiere, che ha perso il rimpallo con Salech guardando di nuovo la sfera rotolare in porta.

    Non è finita qui: lo stesso Svilar avrebbe forse potuto far meglio sullo stesso Ashford, venendo però anticipato dall'avversario dopo una torre di testa di Salech. E sul 4-1 ancora Rensch ha bucato il pallone e Ndicka l'ha di fatto ripassato a Tanner, a segno dopo aver perso la maniglia in un primo momento.

    Sempre per un errore individuale la Roma era stata beffata una settimana fa contro il Cannes: in quell'occasione di Dovbyk, sciagurato nel commettere il fallo da rigore del 3-3. Ma oggi l'ucraino non c'è più: è appena passato al Bologna.

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  • DYBALA C'È SEMPRE (MA QUEL RIGORE...)

    Chi ha segnato il goal della Roma? Paulo Dybala, naturalmente. Ovvero il calciatore più in forma del precampionato giallorosso, confermato a furor di popolo con tanto di rinnovo dopo la splendida parte finale della scorsa stagione.

    Piano: anche l'argentino ci ha messo di suo nella disfatta, sia chiaro. Incomprensibile il rigore malamente calciato tra le mani di Trott sul 2-0, praticamente un passaggio al portiere avversario. Roba non da lui, non da campione qual è l'argentino.

    Però Dybala, che peraltro aveva aperto l'azione che avrebbe poi portato al penalty con una stupenda apertura in campo aperto per Wesley, non si è dato per vinto. E nel secondo tempo ha piazzato il sinistro del momentaneo 3-1, quello che ha reso un pochino meno amaro il ko, su perfetto assist di Soulé.

    A proposito di quest'ultimo: è sempre chiacchieratissimo sul mercato, piace al Milan e non solo ed entro settembre potrebbe partire, ma intanto fa parte a pieno titolo della rosa di Gasperini. Bello lo spunto che ha portato al goal del connazionale, al bacio l'assist. Prove d'intesa in vista della prossima stagione. Se Mati rimarrà, naturalmente.

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  • Santiago Castro Cardiff RomaGetty Images

    COM'È ANDATA LA PRIMA DI CASTRO

    A Cardiff è stata la prima di Santiago Castro, ufficializzato dalla Roma due giorni fa e subito in campo dal primo minuto. Com'è andata? Non bene per la squadra, non bene nemmeno per lui.

    L'ex bolognese ha giocato da punto di riferimento unico, con Dybala e Soulé a galleggiargli attorno, ma nulla è andato per il verso giusto: pochi i rifornimenti, zero le occasioni per far male al portiere avversario. E zero anche i tiri in porta.

    Alla fine la partita di Castro è durata 67 minuti: Gasperini gli ha risparmiato la parte finale, richiamandolo in panchina e inserendo al suo posto Donyell Malen. Non era giornata per nessuno, semplicemente: il tempo per rifarsi c'è tutto.

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