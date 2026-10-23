Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Caprile può essere convocato dall'Albania? Il portiere del Cagliari ha la doppia cittadinanza, cosa dice il regolamento

Serie A
Cagliari

Caprile ha ottenuto la cittadinanza dell'Albania: ma può essere convocato? Vediamo cosa dice il regolamento e perché la sola cittadinanza non basta.

Pubblicità

Elia Caprile ha ottenuto la cittadianza albanese. La domanda del portiere del Cagliari è stato infatti accolta nel decreto firmato lo scorso 19 ottobre dal presidente Bajram Begaj e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre.

Come riportato da Gianluca DI Marzio, il motivo della richiesta è nel legame con la compagna Emily Toshkollari, da cui lo scorso 20 novembre 2025 ha avuto un figlio, il piccolo Edoardo.

Questa novità potrebbe aprire scenari anche per una convocazione dalla nazionale albanese: la federazione infatti avrebbe iniziato a muoversi per capire se possano sussistere le possibilità per Caprile di giocare per l'Albania.

  • LA VOLONTA' DELLA FEDERAZIONE ALBANESE

    L'Albania avrebbe già iniziato a cercare di capire quante possibilità ci siano - per Caprile - di essere convocato per la nazionale. Il classe 2001 non ha mai vestito la maglia della Nazionale maggiore italiana, ma questo - unito alla nuova cittadinanza - non basta per poter essere in automatico convocato dall'Albania.

  • I REQUISITI PER ESSERE CONVOCABILE

    Anche se è diventato ufficialmente cittadino albanese, ci sono - per la FIFA - da verificare altri requisiti. Il riferimento è l'articolo 8 del Regolamento di applicazione degli Statuti FIFA, dedicato proprio all'acquisizione di una nuova nazionalità. Oltre alla cittadinanza, un calciatore deve avere uno dei seguenti requisiti:

    • essere nati nel territorio della Federazione interessata;
    • avere la madre o il padre biologici nati in quel territorio;
    • avere una nonna o un nonno nati in quel territorio;
    • averci vissuto per il periodo richiesto dal regolamento.

    Si tratta del cosiddetto "genuine link" ovverosia un collegamento verificabile. Non basterebbe, quindi, il matrimonio. Le origini della partner, come riportato da Dazn, non costrituirebbero un requisito sportivo per Carpile e anche in presenza del matrimonio (i due non sono sposati), la FIFA dovrebbe comunque controllare l'eleggibilità del portiere del Cagliari a diventare un calciatore della nazionale albanese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAPRILE PUO' DIVENTARE UN CALCIATORE DELL'ALBANIA?

    La residenza, inoltre, deve corrispondere a un'effettiva presenza nel territorio albanese e non basta avere la cittadinanza. La federazione condurrà i suoi controlli, ma al momento sembrerebbero mancare i collegamenti necessari. E in queste condizioni la cittadinanza da sola non basta: nel caso in cui dovessereo emergere nuovi elementi familiari ci potrebbe essere una nuova valutazione del caso, con la Federazione che può chiedere alla FIFA chiarimenti oppure una verifica della possibilità di convocare un calciatore che ha cambiato nazionalità presentando i documenti opportuni.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
CGL

CGL

Serie A

24 ott 2026

BOL

BOL