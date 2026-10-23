Caprile può essere convocato dall'Albania? Il portiere del Cagliari ha la doppia cittadinanza, cosa dice il regolamento

Elia Caprile ha ottenuto la cittadianza albanese. La domanda del portiere del Cagliari è stato infatti accolta nel decreto firmato lo scorso 19 ottobre dal presidente Bajram Begaj e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre.

Come riportato da Gianluca DI Marzio, il motivo della richiesta è nel legame con la compagna Emily Toshkollari, da cui lo scorso 20 novembre 2025 ha avuto un figlio, il piccolo Edoardo.

Questa novità potrebbe aprire scenari anche per una convocazione dalla nazionale albanese: la federazione infatti avrebbe iniziato a muoversi per capire se possano sussistere le possibilità per Caprile di giocare per l'Albania.