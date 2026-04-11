Capitano, leader, uomo delle situazioni critiche? Il Chelsea ha più che mai bisogno di un Cole Palmer in forma per salvare la stagione

La forma di Palmer, sia in club che in nazionale, preoccupa. Nelle amichevoli di marzo, non ha convinto il ct inglese Thomas Tuchel per un posto ai Mondiali, con prestazioni deludenti contro Uruguay e Giappone. Un rendimento che riflette i suoi ultimi mesi al Chelsea.

Dopo la tripletta in trasferta contro il Wolverhampton del 7 febbraio, ha segnato solo due goal e fornito un assist in 11 match; l’ultimo, il terzo nella vittoria 4-1 sull’Aston Villa, risale a otto gare fa. E non è nemmeno andato vicino a sbloccarsi.

Sabato scorso il Chelsea ha travolto 7-0 il Port Vale (League One) nei quarti di FA Cup, ma Palmer non ha segnato né servito assist. Ha partecipato al terzo goal, ma solo perché Malo Gusto ha calciato forte, il portiere Joe Gauci ha respinto e lui ha insaccato a porta vuota da sei metri. Il suo tiro sarebbe finito fuori, ma è stato deviato dal difensore del Port Vale Jordan Lawrence-Gabriel, trasformandosi in autogol.

In Premier League il suo rendimento è calato: dopo il 14° goal segnato il 14 gennaio 2025, ne ha realizzati altri 10, di cui però sei su rigore.