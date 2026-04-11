Capitano, leader, uomo delle situazioni critiche? Il Chelsea ha più che mai bisogno di un Cole Palmer in forma per salvare la stagione

Anche quando il Chelsea vinceva molti trofei nei primi due decenni del XXI secolo, le sue stagioni restavano incerte. All’epoca l’incertezza riguardava soprattutto la possibilità di chiudere l’anno con un trofeo che compensasse la discontinuità in Premier League.
Con Roman Abramovich, il Chelsea è rimasto fuori dalla zona Champions solo tre volte in diciotto stagioni, vincendo 17 trofei. Grazie alla Champions 2012, ha mancato la qualificazione soltanto in due occasioni. Nelle tre stagioni con BlueCo ha chiuso 12°, 6° e 4°, conquistando solo la Conference League e il Mondiale per Club.
Nel 2025-26 può ancora vincere un trofeo e tornare in Champions: il Chelsea è in semifinale di FA Cup contro il Leeds e in Premier occupa il sesto posto, a un punto dal quinto che vale la qualificazione.
In passato il Chelsea contava su stelle capaci di risolvere le crisi a prescindere dall’allenatore. Oggi, con la nuova proprietà orientata sui giovani, non è più così. E Cole Palmer, pur avendo dimostrato il suo valore, non è stato al meglio in questa stagione.