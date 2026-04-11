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Cole Palmer Chelsea GFXGetty/GOAL

Capitano, leader, uomo delle situazioni critiche? Il Chelsea ha più che mai bisogno di un Cole Palmer in forma per salvare la stagione

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C. Palmer
Premier League
Storie
Chelsea vs Manchester City

Il Chelsea rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League e Cole Palmer deve ritrovare la sua forma migliore per evitare che la stagione dei Blues vada in fumo.

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Anche quando il Chelsea vinceva molti trofei nei primi due decenni del XXI secolo, le sue stagioni restavano incerte. All’epoca l’incertezza riguardava soprattutto la possibilità di chiudere l’anno con un trofeo che compensasse la discontinuità in Premier League.

Con Roman Abramovich, il Chelsea è rimasto fuori dalla zona Champions solo tre volte in diciotto stagioni, vincendo 17 trofei. Grazie alla Champions 2012, ha mancato la qualificazione soltanto in due occasioni. Nelle tre stagioni con BlueCo ha chiuso 12°, 6° e 4°, conquistando solo la Conference League e il Mondiale per Club.

Nel 2025-26 può ancora vincere un trofeo e tornare in Champions: il Chelsea è in semifinale di FA Cup contro il Leeds e in Premier occupa il sesto posto, a un punto dal quinto che vale la qualificazione.

In passato il Chelsea contava su stelle capaci di risolvere le crisi a prescindere dall’allenatore. Oggi, con la nuova proprietà orientata sui giovani, non è più così. E Cole Palmer, pur avendo dimostrato il suo valore, non è stato al meglio in questa stagione.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    SETTE PARTITE SENZA SEGNARE

    La forma di Palmer, sia in club che in nazionale, preoccupa. Nelle amichevoli di marzo, non ha convinto il ct inglese Thomas Tuchel per un posto ai Mondiali, con prestazioni deludenti contro Uruguay e Giappone. Un rendimento che riflette i suoi ultimi mesi al Chelsea.

    Dopo la tripletta in trasferta contro il Wolverhampton del 7 febbraio, ha segnato solo due goal e fornito un assist in 11 match; l’ultimo, il terzo nella vittoria 4-1 sull’Aston Villa, risale a otto gare fa. E non è nemmeno andato vicino a sbloccarsi.

    Sabato scorso il Chelsea ha travolto 7-0 il Port Vale (League One) nei quarti di FA Cup, ma Palmer non ha segnato né servito assist. Ha partecipato al terzo goal, ma solo perché Malo Gusto ha calciato forte, il portiere Joe Gauci ha respinto e lui ha insaccato a porta vuota da sei metri. Il suo tiro sarebbe finito fuori, ma è stato deviato dal difensore del Port Vale Jordan Lawrence-Gabriel, trasformandosi in autogol.

    In Premier League il suo rendimento è calato: dopo il 14° goal segnato il 14 gennaio 2025, ne ha realizzati altri 10, di cui però sei su rigore.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    TROPPI INFORTUNI

    Fin dall’inizio la stagione si preannunciava dura per il Chelsea. Il carico fisico accumulato dalla rosa nel Mondiale per club della scorsa estate, più la prospettiva di quello per nazionali a fine 2025-26, rischiava di portare i giocatori chiave all’esaurimento psicofisico. Il calendario andava alleggerito già prima che la FIFA aggiungesse il nuovo torneo.

    Palmer ha giocato 52 partite e totalizzato 4.247 minuti nella faticosa ma vincente stagione 2024-25. In precedenza aveva saltato solo quattro match col Chelsea per infortunio, ma non sorprende che il suo corpo abbia ceduto: è rimasto fuori 25 gare tra club e nazionale in questo campionato. Non è mai stato un giocatore di grande velocità, ma in fase di transizione risulta più efficace che contro una difesa schierata, e oggi appare più lento o esitante.

    Dopo la vittoria sul Port Vale ha confessato ai canali del club: "Mi sento bene, ho superato il momento difficile, posso finalmente tirare di nuovo e fare tutto, quindi devo solo andare avanti e dare il massimo".


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  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    LA STOFFA DEL CAPITANO

    Per la prima volta, Palmer è stato capitano nella vittoria contro il Port Vale. "Ci ho messo un po’, ma ce l’ho fatta!", ha dichiarato sorridendo. "Un grande orgoglio, e mi sono divertito".

    L'allenatore Liam Rosenior ha spiegato: "È un passo naturale per Cole, vista la fase della sua carriera. È un leader. Ci sono vari tipi di leadership: chi parla, chi organizza.

    Cole è coraggioso, prende la palla, e se sbaglia la riprende e resta positivo. Questo è ciò che voglio, e oggi ha guidato la squadra in modo magnifico".

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    VUOTO DI LEADERSHIP

    Con Enzo Fernández fatto fuori dal Chelsea per alcune dichiarazioni su un possibile trasferimento al Real Madrid, Palmer potrebbe essere di nuovo capitano contro l’ex squadra del Manchester City. La sanzione a Fernández riflette il clima teso a Stamford Bridge e la necessità di leader che uniscano il gruppo.

    Rosenior ritiene che Palmer non sia un leader carismatico, ma lo diventa con il suo atteggiamento. E proprio per questo la sua idoneità al ruolo resta discutibile: in questa stagione non figura nemmeno tra i primi cinque migliori giocatori del Chelsea, forse neanche tra i primi dieci.

    A suo favore ha la visibilità: ogni sua azione finisce sotto esame. Non è un talento da scoprire, ma deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative e di saper reagire alle difficoltà.

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  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'ATTACCO PERFETTO

    Per ritrovare la sua miglior forma, Palmer avrà bisogno del sostegno dei compagni, ma quest’anno è stato difficile creare la giusta intesa con gli altri attaccanti. La continua rotazione dell’undici titolare del Chelsea e il cambio in panchina, con Rosenior che ha sostituito Enzo Maresca, hanno penalizzato l’affiatamento della squadra.

    Secondo il Sun, a Palmer manca giocare con Nicolas Jackson, arrivato in Blues nella stessa sessione di mercato ma ceduto in prestito al Bayern Monaco. Jackson era un classico nove e formava la coppia ideale; un feeling che non si è ancora creato con Joao Pedro, arrivato dal Brighton.

    Tra Palmer e Pedro sembra mancare solo tempo in campo, non incompatibilità. Palmer ha fornito appena tre assist quest’anno, tutti a Pedro nel periodo di forma seguito alla nomina di Rosenior.

    Anche il giovane brasiliano Estevao Willian, al suo primo anno a Chelsea, merita più chance da titolare per esprimersi al meglio e far brillare anche Palmer. Questi tre giocatori hanno il maggior potenziale tra gli attaccanti del club e devono diventare i pilastri del reparto di Rosenior: più minuti giocheranno insieme, migliori diventeranno.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PALMER TRA CHAMPIONS E MONDIALI

    Il Chelsea chiuderà la stagione 2025-26 con un calendario impegnativo, a partire dalla trasferta di domenica contro il City. La squadra di Pep Guardiola, reduce da un ko in campionato ma vincitrice della Carabao Cup contro i Gunners e della FA Cup contro il Liverpool, spera ancora di agganciare l'Arsenal. Il Chelsea potrebbe ritrovarla in finale di FA Cup.

    Subito dopo arriverà il Manchester United, con i media che parleranno soprattutto del presunto interesse dei Red Devils per Palmer. Un altro test per le pubbliche relazioni dei Blues.

    Sono attese anche le trasferte a Liverpool e Sunderland, oltre agli scontri con Nottingham Forest e Tottenham. La qualificazione alla Champions sembra già complicata; un calendario così difficile potrebbe peggiorare le cose.

    L’esclusione dalla massima competizione europea costerebbe milioni e alimenterebbe le voci di addio dei big. Le regole del PSR lasciano una sola via d’uscita: cedere i giocatori più cari. La prima squadra, motore del club, appare oggi allo sbando.

    Palmer deve ritrovare il goal, gestire gli infortuni e convincere Tuchel a convocarlo per i Mondiali. Il Chelsea ha bisogno del suo miglior giocatore.

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