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Ceferin InfantinoGetty
Redazione Goal

Caos Mondiali, la retromarcia di Infantino potrebbe non bastare: "Ha perso la nostra fiducia" scrive l'UEFA sul presidente della FIFA

Coppa del Mondo

Il presidente annuncia che non verrà portata avanti la sua proposta.

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Retromarcia della Fifa sul progetto Forward Enterprise.


L'annuncio arriva direttamente dal presidente Gianni Infantino: "Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato".


"Il progetto Fifa Forward Enterprise era nato con l'intenzione di fornire una base per rafforzare ulteriormente le nostre associazioni e il nostro sport nel mondo. Inoltre, come abbiamo detto sin dall'inizio, questo progetto doveva essere realizzato solo con il sostegno della maggioranza delle associazioni che fanno parte della Fifa e sempre previa consultazione con loro, con il consiglio federale, le Confederazioni e le altre parti interessate. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti".


"D'ora in poi il mio obiettivo, nei prossimi giorni e settimane, sarà quello di unire di nuovo tutte le parti interessate, nello spirito di un interesse comune per il nostro sport e con l'obiettivo di continuare a fare crescere il calcio ovunque, in particolare in quei Paesi che hanno bisogno maggiormente del nostro sostegno".


  • COSA ERA

    Il progetto Forward Enterprise prevedeva la creazione di una nuova società controllata dalla Fifa, all'interno della quale sarebbero confluite le principali attività commerciali e organizzative legate alle competizioni: dai diritti televisivi alle sponsorizzazioni, fino alla biglietteria e al licensing.


    Il piano contemplava anche l’ingresso di investitori privati attraverso quote di minoranza, con l'obiettivo di raccogliere fino a 4,2 miliardi di dollari e aumentare i finanziamenti destinati alle 211 federazioni affiliate.


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  • COMUNICATO UEFA

    Intanto la Uefa ha diramato una nota ufficiale in materia: "Il denaro della Fifa è il vostro denaro, non è il denaro del presidente della Fifa. L'attuale dirigenza della Fifa non solo ha perso la fiducia della Uefa, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Non dobbiamo svendere il patrimonio di famiglia per finanziarlo".

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