Caos Mondiali, la retromarcia di Infantino potrebbe non bastare: "Ha perso la nostra fiducia" scrive l'UEFA sul presidente della FIFA

Retromarcia della Fifa sul progetto Forward Enterprise.





L'annuncio arriva direttamente dal presidente Gianni Infantino: "Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato".





"Il progetto Fifa Forward Enterprise era nato con l'intenzione di fornire una base per rafforzare ulteriormente le nostre associazioni e il nostro sport nel mondo. Inoltre, come abbiamo detto sin dall'inizio, questo progetto doveva essere realizzato solo con il sostegno della maggioranza delle associazioni che fanno parte della Fifa e sempre previa consultazione con loro, con il consiglio federale, le Confederazioni e le altre parti interessate. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti".





"D'ora in poi il mio obiettivo, nei prossimi giorni e settimane, sarà quello di unire di nuovo tutte le parti interessate, nello spirito di un interesse comune per il nostro sport e con l'obiettivo di continuare a fare crescere il calcio ovunque, in particolare in quei Paesi che hanno bisogno maggiormente del nostro sostegno".



