Doveva essere una sfida decisiva per la corsa al titolo, e Al-Nassr contro Al-Ahli non ha deluso le aspettative. La capolista si è imposta per 2-0 compiendo un passo probabilmente decisivo per la conquista del titolo ma il risultato è stato quasi oscurato dalle polemiche nate in campo e proseguite fuori, tra accuse all’arbitraggio e dichiarazioni infuocate che stanno agitando l’intero ambiente della Saudi Pro League.
A prendersi la scena è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, autore di uno dei gol che ha deciso la partita e che gli ha permesso di raggiungere quota 970 reti in carriera. La vittoria ha consolidato il primato dell’Al-Nassr, mentre l’Al-Ahli è scivolato a -13, pur con una gara da recuperare.
Caos in Arabia Saudita, Demiral attacca l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: "Sono aiutati dagli arbitri, è una vergogna"
Doveva essere una sfida decisiva per la corsa al titolo, e Al-Nassr contro Al-Ahli non ha deluso le aspettative. La capolista si è imposta per 2-0 compiendo un passo probabilmente decisivo per la conquista del titolo ma il risultato è stato quasi oscurato dalle polemiche nate in campo e proseguite fuori, tra accuse all’arbitraggio e dichiarazioni infuocate che stanno agitando l’intero ambiente della Saudi Pro League.
L'EPISODIO COMAN-DEMIRAL
Le tensioni nascono nella ripresa, quando Kingsley Coman entra duro su Merih Demiral, entrambi ex Juventus.
Il difensore turco protesta per la mancata espulsione, dando il via a un parapiglia in campo che arbitro e giocatori faticano a contenere. Da quel momento, la gara si carica di nervosismo.
LA PROVOCAZIONE DI DEMIRAL
A fine partita Demiral non trattiene la rabbia: mostra ai tifosi avversari la medaglia vinta nella AFC Champions League e attacca duramente l’arbitraggio, accusandolo di favorire sistematicamente l’Al-Nassr. Parole pesanti, accompagnate dalla rivendicazione di successi ottenuti “senza aiuti”.
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"ARBITRAGGIO ASSURDO"
Questo lo sfogo dopo la partita dell'ex difensore della Juventu: "L’arbitraggio è assurdo, lo giuro su Dio… guardate la mia gamba, me l'hanno quasi rotta! Le decisioni vanno sempre a favore dell’Al Nassr. Giuro, è una vergogna, vogliono sempre far vincere l'Al Nassr. L'Al-Ahli invece, grazie a Dio, vince sempre le sue partite sul campo. Noi vinciamo senza l'aiuto di nessuno".
RONALDO: "NON TUTTO E' PERMESSO"
Non si fa attendere la risposta di Ronaldo, che critica apertamente l’atteggiamento degli avversari: "Tutti si lamentano, tutti lo fanno più di quanto dovrebbero. Questo è calcio, non è una guerra. Sappiamo che dobbiamo lottare, tutti vogliono vincere, ma non tutto è permesso. Non tutto è permesso. Molti giocatori si lamentano, fanno post su Instagram e Facebook, parlano degli arbitri, parlano del campionato, parlano del progetto. Penso che questo non sia positivo. Non è questo l’obiettivo del campionato".
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