Caos in Arabia Saudita, Demiral attacca l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: "Sono aiutati dagli arbitri, è una vergogna"

Doveva essere una sfida decisiva per la corsa al titolo, e Al-Nassr contro Al-Ahli non ha deluso le aspettative. La capolista si è imposta per 2-0 compiendo un passo probabilmente decisivo per la conquista del titolo ma il risultato è stato quasi oscurato dalle polemiche nate in campo e proseguite fuori, tra accuse all’arbitraggio e dichiarazioni infuocate che stanno agitando l’intero ambiente della Saudi Pro League.



A prendersi la scena è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, autore di uno dei gol che ha deciso la partita e che gli ha permesso di raggiungere quota 970 reti in carriera. La vittoria ha consolidato il primato dell’Al-Nassr, mentre l’Al-Ahli è scivolato a -13, pur con una gara da recuperare.