Caos dopo il derby di Praga, arrivano i provvedimenti: due giocatori via, Daspo a vita per gli ultras e rischio maxi sanzioni per lo Slavia

Il presidente dello Slavia Jaroslav Tvrdik ha definito l’accaduto “la più grande vergogna” nella storia società, ammettendo che esistono motivi per una possibile sconfitta a tavolino.

Tvrdik ha chiesto scusa ai giocatori dello Sparta Surovcik, Martinec e Vojta, alla tifoseria di Letna e all’intero movimento calcistico ceco.

Come annunciato dal numero uno del club, lo Slavia ha chiuso fino a nuovo ordine la Tribuna Sever, feudo del tifo più caldo, e ha consegnato alla polizia filmati e dati identificativi degli abbonati.

Il presidente ha annunciato che i responsabili rischiano il divieto a vita di ingresso allo stadio dello Slavia e il risarcimento dei danni. Inoltre Tvrdik ha confermato che il tifoso che ha versato birra su Surovcik ha già ricevuto il divieto a vita.