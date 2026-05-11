Caos dopo il derby di Praga, arrivano i provvedimenti: due giocatori via, Daspo a vita per gli ultras e rischio maxi sanzioni per lo Slavia

Un finale da horror e scene da far west sul rettangolo verde di gioco.
Sabato pomeriggio, il derby di Praga tra Slavia e Sparta è stato interrotto nel settimo minuto di recupero dopo l’invasione di centinaia di tifosi di casa sul campo, con lo Slavia avanti 3-2 e a pochi minuti dalla vittoria aritmetica del campionato di Repubblica Ceca.
Un epilogo inaspettato quanto assurdo, con alcuni giocatori dello Sparta - Surovcik, Vojta e Martinec - aggrediti, e il lancio dei fumogeni verso il settore ospiti da parte di alcuni sostenitori dello Slavia.
La squadra ospite ha lasciato lo stadio per motivi di sicurezza e non è rientrata in campo. Il caos in campo ha scatenato le reazioni delle società, della Federazione e della politica, con i primi provvedimenti, in attesa delle decisioni finali della Commissione Disciplinare.