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Leonardo Gualano

Caos Derby della Capitale, la posizione della Roma: "Lavoro incessante per far disputare la gara di domenica"

Serie A
Roma
Roma vs Lazio
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La Roma, attraverso un comunicato ufficiale, si è espressa sul caso legato alla data del derby con la Lazio: "Vanno tutelati i tifosi".

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Quella che si è venuta a creare in merito al Derby della Capitale è una situazione al limite dell'incredibile.

Quando ormai il 37° turno di campionato è quasi alle porte, non c'è ancora una data precisa per la disputa della stracittadina che vedrà opposte Roma e Lazio.

Come è noto, la partita era stata inizialmente programmata per domenica 17 maggio, ma in tale data si giocherà al Foro Italico, e quindi a due passi dall'Olimpico, la finale degli Internazionali d'Italia di Tennis.

In molti hanno dunque sollevato dubbi relativi alla gestione dei tifosi che in quelle ore graviteranno nei pressi dello stadio, compresa la Prefettura di Roma che ha deciso per lo slittamento della gara a lunedì 18 maggio alle ore 20,45 per motivi di ordine pubblico.

Una decisione che non è stata accolta dalla Lega Serie A, la quale a sua volta ha deciso di fare un ricorso d'urgenza al TAR.

La Roma, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha voluto esprimere la sua posizione.




  • "COMPRENDIAMO IL DISAPPUNTO DEI TIFOSI"

    "L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore".

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  • "STIAMO LAVORANDO PERCHE' SI GIOCHI DOMENICA"

    "Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso".

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  • "UN PATRIMONIO UNICO DI APPARTENZENZA"

    "La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo".

  • "DIFENDEREMO STRENUAMENTE LA PASSIONE DEI TIFOSI"

    "Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma".

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