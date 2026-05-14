Caos Derby della Capitale, la posizione della Roma: "Lavoro incessante per far disputare la gara di domenica"

Quella che si è venuta a creare in merito al Derby della Capitale è una situazione al limite dell'incredibile.
Quando ormai il 37° turno di campionato è quasi alle porte, non c'è ancora una data precisa per la disputa della stracittadina che vedrà opposte Roma e Lazio.
Come è noto, la partita era stata inizialmente programmata per domenica 17 maggio, ma in tale data si giocherà al Foro Italico, e quindi a due passi dall'Olimpico, la finale degli Internazionali d'Italia di Tennis.
In molti hanno dunque sollevato dubbi relativi alla gestione dei tifosi che in quelle ore graviteranno nei pressi dello stadio, compresa la Prefettura di Roma che ha deciso per lo slittamento della gara a lunedì 18 maggio alle ore 20,45 per motivi di ordine pubblico.
Una decisione che non è stata accolta dalla Lega Serie A, la quale a sua volta ha deciso di fare un ricorso d'urgenza al TAR.
La Roma, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha voluto esprimere la sua posizione.