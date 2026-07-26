Cannes-Roma 3-3, pagelle e tabellino: Dybala show, ma Wesley viene espulso e i giallorossi sprecano un triplo vantaggio

Paulo Dybala c'è, eccome, ma non basta. La Roma si porta sul 3-0 contro il Cannes e il grande protagonista è l'argentino, autore di una doppietta al bacio e di un assist per Malen, ma poi si butta via in inferiorità numerica. Tanto che i francesi, formazione di terza serie locale, riescono incredibilmente a rimontare fino al 3-3 nel finale.

La gara si sblocca al 35' del primo tempo proprio per merito di Dybala: splendida la punizione a giro con cui l'ex campione della Juventus incastona la palla alle spalle del portiere di casa Beunardeau, ripetendosi dopo il goal all'esordio col Trastevere.

Poco prima dell'intervallo, di fatto, la partita sembra essere già chiusa: sempre Dybala va via in serpentina dopo aver recuperato palla, la sfera in qualche modo arriva in area a Malen, che col destro conferma il killer instinct già messo in mostra nella seconda parte della scorsa stagione.

A rischiare di complicare le cose è Wesley, che nel recupero del primo tempo si fa espellere per doppio giallo (assolutamente eccessivo il secondo per un fallo su Noc). Ma ancora Dybala, all'inizio della ripresa, trova doppietta e tris con un sinistro piazzato al termine di una ripartenza individuale.

A rispondere a Dybala è Lopez, che segna un goal ancora più bello: al volo dal limite su uno schema dalla bandierina, con Gollini completamente immobile sul suo destro. E sempre Lopez trova anche la doppietta all'89', servito in area da un tacco di Die.

L'incredibile rimonta si completa al 7' di recupero: quando, cioè, Dovbyk spinge all'interno dei 16 metri Lopez regalando un rigore al Cannes, e consentendo a Oggad di firmare col cucchiaio il 3-3 dal dischetto.

La prossima amichevole della Roma sarà sabato 1° agosto: avversario il Cardiff City, formazione appena promossa dalla League One alla Championship inglese.



