Cancelo vince ovunque: ora è l'unico ad aver conquistato i quattro grandi tornei europei

Dopo aver conquistato la Liga con il Barcellona, Cancelo non ha usato giri di parole nei confronti dell'Al-Hilal, con il quale ha giocato tra l'estate 2024 e lo scorso inverno:

"Qualcuno all’Al Hilal mi ha mentito. Mi avevano detto che sarei stato incluso nella rosa per la Lega Saudita, ma poi sono stato escluso. Ho deciso di andare avanti, sono qui, ho vinto un titolo al Barcellona. Sono felice".

A inizio 2026 Cancelo ha deciso di tornare in blaugrana perchè alcuni mesi prima era stato escluso dalla lista dell'Al-Hilal per il campionato e per la Champions: il portoghese aveva subito un infortunio alla coscia a settembre, ma non è chiaro se questo stop ha portato il club, effettivamente, a tagliarlo dalla squadra.