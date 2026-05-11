Cancelo vince ovunque: ora è l'unico ad aver conquistato i quattro grandi tornei europei

Nessuno, prima di Joao Cancelo, era riuscito a vincere i quattro grandi tornei europei. Il portoghese c'è riuscito il 10 maggio, con il 2-0 nel Clasico che ha consegnato la Liga al Barcellona: in questo modo la bacheca dell'ex Juventus presenta, oltre al campionato spagnolo, anche quello tedesco, italiano e inglese, nonchè quello lusitano di inizio carriera.
All'appello mancherebbe ora solamente la Ligue 1 e chissà se in futuro Cancelo non punti a vincere anche il campionato francese, magari come esterno del PSG. Cresciuto nel Benfica, con il quale ha vinto il torneo portoghese nel 2013/2024 con un solo gettone, l'esterno si era poi messo in mostra con il Valencia, prima di divenire volto mondiale vestendo la casacca dell'Inter prima e della Juventus poi, con cui ha conquistato lo Scudetto del 2019.
Acquistato dal Manchester City subito dopo in uno scambio con Danilo, oltre al pagamento di 28 milioni, Cancelo giocherà con gli inglesi tre stagioni e mezzo prima di approdare brevemente al Bayern, con un altro campionato vinto, e dunque finire al Barcellona dal 2023, con il periodo saudita in maglia Al-Hilal nel mezzo.