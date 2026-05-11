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Francesco Schirru

Cancelo vince ovunque: ora è l'unico ad aver conquistato i quattro grandi tornei europei

LaLiga
J. Cancelo
Barcellona vs Real Madrid
Barcellona
Real Madrid

Il titolo con il Barcellona completa l'en-plein di Cancelo, che in precedenza aveva fatte sue anche Serie A, Bundesliga e Premier League, oltre al campionato portoghese.

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Nessuno, prima di Joao Cancelo, era riuscito a vincere i quattro grandi tornei europei. Il portoghese c'è riuscito il 10 maggio, con il 2-0 nel Clasico che ha consegnato la Liga al Barcellona: in questo modo la bacheca dell'ex Juventus presenta, oltre al campionato spagnolo, anche quello tedesco, italiano e inglese, nonchè quello lusitano di inizio carriera.

All'appello mancherebbe ora solamente la Ligue 1 e chissà se in futuro Cancelo non punti a vincere anche il campionato francese, magari come esterno del PSG. Cresciuto nel Benfica, con il quale ha vinto il torneo portoghese nel 2013/2024 con un solo gettone, l'esterno si era poi messo in mostra con il Valencia, prima di divenire volto mondiale vestendo la casacca dell'Inter prima e della Juventus poi, con cui ha conquistato lo Scudetto del 2019.

Acquistato dal Manchester City subito dopo in uno scambio con Danilo, oltre al pagamento di 28 milioni, Cancelo giocherà con gli inglesi tre stagioni e mezzo prima di approdare brevemente al Bayern, con un altro campionato vinto, e dunque finire al Barcellona dal 2023, con il periodo saudita in maglia Al-Hilal nel mezzo.


  • L'ATTACCO ALL'AL HILAL

    Dopo aver conquistato la Liga con il Barcellona, Cancelo non ha usato giri di parole nei confronti dell'Al-Hilal, con il quale ha giocato tra l'estate 2024 e lo scorso inverno:

    "Qualcuno all’Al Hilal mi ha mentito. Mi avevano detto che sarei stato incluso nella rosa per la Lega Saudita, ma poi sono stato escluso. Ho deciso di andare avanti, sono qui, ho vinto un titolo al Barcellona. Sono felice".

    A inizio 2026 Cancelo ha deciso di tornare in blaugrana perchè alcuni mesi prima era stato escluso dalla lista dell'Al-Hilal per il campionato e per la Champions: il portoghese aveva subito un infortunio alla coscia a settembre, ma non è chiaro se questo stop ha portato il club, effettivamente, a tagliarlo dalla squadra.

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  • IL FUTURO

    Il contratto di Cancelo con l'Al-Hilal scade nel 2027, ma non è chiaro quale sarà il suo futuro oltre il prossimo 30 giugno, quando scadrà l'accordo con il Barcellona.

    Difficile che Cancelo possa continuare in Arabia Saudita, più probabile una conferma in Spagna, ma soprattutto un saluto verso l'estero. A gennaio si era parlato di un ritorno all'Inter, ma non è da escludere un trasferimento in un altro paese del Vicino Oriente o magari nella MLS statunitense.

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