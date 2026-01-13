Pubblicità
FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Andrea Ajello

Cancelo al Barcellona, ufficiale il ritorno del portoghese: i dettagli dell'operazione, quanto pagherà il club blaugrana

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Joao Cancelo dall'Al Hilal in prestito: torna in blaugrana dopo un anno e mezzo.

Adesso è anche ufficiale, Joao Cancelo ritorna in Europa e lo fa con il Barcellona, squadra in cui ha già giocato ed era rimasto legato. Il portoghese lascia l'Al Hilal, con cui aveva ormai rotto da tempo. 

Cancelo è riuscito così a realizzare il proprio desiderio visto che fin dall'inizio ha messo il Barcellona davanti a tutti, lasciando in stand by l'Inter, che ha provato concretamente a riportarlo in Serie A.

Di seguito il comunicato del club blaugrana e tutti i dettagli dell'operazione con i costi per questo trasferimento. 

  • CANCELO UFFICIALE, IL COMUNICATO

    "João Cancelo è di nuovo un giocatore del Barcellona. Il Barcellona e l'Al Hilal Saudi FC hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 2.

    La cerimonia di firma si è svolta martedì presso la sede del club, alla presenza del presidente del Barcellona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafael Yuste, del membro del consiglio direttivo Joan Soler e del direttore dell'area calcio Anderson Luis de Souza (Deco), insieme alla famiglia del giocatore". 

  • COM'ERA ANDATO IL PRIMO CAPITOLO AL BARCELLONA

    Il Barcellona ha poi ricordato la prima esperienza del portoghese in maglia blaugrana: "Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quella stagione si distinse in modo determinante, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro goal (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League)".

  • CANCELO-BARCELLONA: I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

    Cancelo, come comunicato anche dalla nota del Barcellona, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Non un acquisto a titolo definitivo quindi con il portoghese che ha un contratto con l'Al Hilal fino al 2027. 

    Per questi mesi mesi, il Barcellona coprirà il prestito pagando circa 4 milioni di euro. 

  • IL NO ALL'INTER

    Come detto, il Barcellona non era l'unica opzione per Cancelo in questa sessione di mercato. Per il portoghese si era mossa un'altra sua ex squadra, l'Inter. Il club nerazzurro aveva già trovato l'intesa con l'Al Hilal ma ha dovuto scontrarsi con la volontà del giocatore.

    Cancelo ha aspettato il Barcellona, sperando che i blaugrana si decidessero di puntare nuovamente su di lui e così è stato. Ora avrà sei mesi di tempo per dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di stare ai massimi livelli del calcio europeo. 

