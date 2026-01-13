Cancelo al Barcellona, ufficiale il ritorno del portoghese: i dettagli dell'operazione, quanto pagherà il club blaugrana

Adesso è anche ufficiale, Joao Cancelo ritorna in Europa e lo fa con il Barcellona, squadra in cui ha già giocato ed era rimasto legato. Il portoghese lascia l'Al Hilal, con cui aveva ormai rotto da tempo.
Cancelo è riuscito così a realizzare il proprio desiderio visto che fin dall'inizio ha messo il Barcellona davanti a tutti, lasciando in stand by l'Inter, che ha provato concretamente a riportarlo in Serie A.
Di seguito il comunicato del club blaugrana e tutti i dettagli dell'operazione con i costi per questo trasferimento.