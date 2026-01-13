Cancelo al Barcellona, ufficiale il ritorno del portoghese: i dettagli dell'operazione, quanto pagherà il club blaugrana

Come detto, il Barcellona non era l'unica opzione per Cancelo in questa sessione di mercato. Per il portoghese si era mossa un'altra sua ex squadra, l'Inter. Il club nerazzurro aveva già trovato l'intesa con l'Al Hilal ma ha dovuto scontrarsi con la volontà del giocatore.

Cancelo ha aspettato il Barcellona, sperando che i blaugrana si decidessero di puntare nuovamente su di lui e così è stato. Ora avrà sei mesi di tempo per dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di stare ai massimi livelli del calcio europeo.