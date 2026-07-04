Canada-Marocco 0-3, pagelle e tabellino: Ounahi cinico e letale, Brahim Diaz illumina, Bono il solito muro, David la solita delusione

Il Marocco è ormai una nazionale top e lo ha dimostrato una volta di più contro il Canada, in una partita dalle mille insidie gestita e vinta con grande maturità.

I padroni di casa danno praticamente tutto nel primo tempo, ma non segnano. David è il solito sprecone, Bono il solito muro, miracoloso su Oluwaseyi. Il Marocco non crea nulla nella prima frazione (expected goal praticamente pari a zero) e perde pure la sua stella Saibari per infortunio, ma ha la pazienza di aspettare, soffrire e far sfogare il Canada.

Il secondo tempo, infatti, è un'altra cosa. Il Marocco la sblocca al primo tiro in porta con Ounahi e la chiude praticamente al secondo, sempre con il centrocampista del Girona. Il Canada avrebbe meritato di più, ma perde smalto e Bono è sempre attento. Cinico e pragmatico, col piglio da grande squadra. Così il Marocco conquista i quarti di finale per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali. Una realtà ormai consolidata.