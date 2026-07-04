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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Canada-Marocco 0-3, pagelle e tabellino: Ounahi cinico e letale, Brahim Diaz illumina, Bono il solito muro, David la solita delusione

Coppa del Mondo
Canada vs Marocco
Canada
Marocco

Per la seconda edizione consecutiva, il Marocco si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali, confermando il suo status da nazionale top. Il Canada è la prima nazionale ospitante eliminata.

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Il Marocco è ormai una nazionale top e lo ha dimostrato una volta di più contro il Canada, in una partita dalle mille insidie gestita e vinta con grande maturità.

I padroni di casa danno praticamente tutto nel primo tempo, ma non segnano. David è il solito sprecone, Bono il solito muro, miracoloso su Oluwaseyi. Il Marocco non crea nulla nella prima frazione (expected goal praticamente pari a zero) e perde pure la sua stella Saibari per infortunio, ma ha la pazienza di aspettare, soffrire e far sfogare il Canada.

Il secondo tempo, infatti, è un'altra cosa. Il Marocco la sblocca al primo tiro in porta con Ounahi e la chiude praticamente al secondo, sempre con il centrocampista del Girona. Il Canada avrebbe meritato di più, ma perde smalto e Bono è sempre attento. Cinico e pragmatico, col piglio da grande squadra. Così il Marocco conquista i quarti di finale per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali. Una realtà ormai consolidata.

  • PAGELLE CANADA-MAROCCO

    VOTI CANADA: Crepeau 6; Johnston 6, Bombito 6,5, De Fougerolles 6, Laryea 6 (78' Shaffelburg 5,5); Buchanan 6 (88' Nelson sv), Sigur 5,5 (88' Osorio sv), Eustaquio 6,5, Ahmed 6 (78' Promise 6); David 5, Oluwaseyi 6,5 (63' Larin 6)

    VOTI MAROCCO: Bono 7; Hakimi 6,5, Diop 6 (87' Saadane sv), Halhal 5,5, Mazraoui 6; Bouaddi 6 (63' Amrabat 6), El Aynaoui 5,5; Brahim Diaz 7, Ounahi 7,5 (87' El Mourabet sv), El Khannouss 5,5 (63' Talbi 6); Saibari 6 (22' Rahimi 6,5)

    Bono salva il Marocco nel momento più difficile e tiene la porta blindata con grandi interventi. Ounahi si vede poco, ma quando lo fa è una sentenza: due tiri, due goal. Cinico e letale. Brahim Diaz cresce alla distanza, due assist e la solita qualità. Hakimi ci mette sempre lo zampino, stavolta col passaggio per il primo goal. Eustaquio l'anima del Canada, Oluwaseyi fa un grande primo tempo, David spreca il possibile 1-0 che avrebbe potuto cambiare la partita e come al solito, poi, si perde.

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  • TABELLINO CANADA-MAROCCO

    Marcatori: 50', 82' Ounahi, 98' Rahimi

    CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea (78' Shaffelburg); Buchanan (88' Nelson), Sigur (88' Osorio), Eustaquio, Ahmed (78' Promise); David, Oluwaseyi (63' Larin). Ct. Marsch.

    MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop (87' Saadane), Halhal, Mazraoui; Bouaddi (63' Amrabat), El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi (87' El Mourabet), El Khannouss (63' Talbi); Saibari. Ct. Ouahbi.

    Arbitro: Oliver

    Ammoniti: Halhal, Hakimi, Laryea, David, Ounahi, De Fougerolles, Larin

    Espulsi: nessuno

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