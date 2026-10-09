Cambiaso titolare in Cagliari-Juventus? Perché Spalletti ci pensa, chi può fargli spazio e in che ruolo

Perché, dunque, l'esordio stagionale dal primo minuto (in partite ufficiali, ripetiamo) di Cambiaso può avvenire proprio a Cagliari? Perché si sa come funziona dopo la sosta: è tutto un discreto caos.

Celik, colui che si è preso il posto da titolare a sinistra ma che Spalletti ha piazzato anche a destra, le ha giocate tutte con la maglia della Turchia: quattro su quattro, comprese le due perse contro l'Italia. Di più: è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto come già accaduto con la Juve dal Parma in poi (contro il Milan è uscito all'88', ma siamo lì).

Spalletti, insomma, è costretto a fare delle valutazioni su uno dei suoi nuovi intoccabili da qui alla partita di Cagliari. Ed ecco che entra in scena Cambiaso: una sorta di alter ego, se così si può chiamare, dell'ex romanista.