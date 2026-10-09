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Cambiaso JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Cambiaso titolare in Cagliari-Juventus? Perché Spalletti ci pensa, chi può fargli spazio e in che ruolo

Serie A
Juventus
Cagliari vs Juventus
Cagliari
A. Cambiaso

L'ex jolly di Bologna e Genoa ha recuperato dal problema alla caviglia che lo ha costretto allo stop di un mese ed è a disposizione. Anche per giocare dall'inizio per la prima volta.

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Andrea Cambiaso titolare. Nulla di definito, però sì, questa volta può succedere davvero. Sarebbe la prima in un avvio di stagione che soddisfazioni, all'ex jolly di Genoa e Bologna, non ne ha proprio date.

Cagliari-Juventus può essere la sua partita. Nel senso che il suo nome è in ballo per far parte dell'undici di partenza di Luciano Spalletti per il posticipo domenicale della Unipol Domus, prima partita bianconera (e rossoblù) dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali.

Domenica sera toccherà a Cambiaso, dunque? È ancora presto per dirlo. Spalletti si terrà altri due giorni per decidere pienamente chi mandare in campo dall'inizio e chi a gara in corso. Ma intanto lo scenario è particolarmente concreto.


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  • Cambiaso Juventus ParmaGetty Images

    DUE SUBENTRI E L'INFORTUNIO

    Per Cambiaso, come detto, si tratterebbe della prima titolarità stagionale. Contando le partite ufficiali, s'intende: non, dunque, l'amichevole giocata contro la Cremonese durante la sosta.

    L'esterno ligure ha cominciato dalla panchina a Frosinone, alla prima giornata: a prendersi il posto da titolare da terzino sinistro è stato Zeki Celik, il nuovo acquisto. Un primo indizio delle gerarchie stabilite da Spalletti. Il secondo? Nella partita successiva, contro il Parma: altra panchina e altro subentro per il turco, come in Ciociaria.

    Solo che quella domenica, contro i ducali, Cambiaso si è fatto male a una caviglia. Ed è stato costretto a saltare il successivo mese stagionale, giocandosi anche la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale. Ammesso che il nuovo ct lo avrebbe chiamato, naturalmente.

  • DI NUOVO A DISPOSIZIONE

    L'infortunio è il passato. Cambiaso ha recuperato, è tornato ad allenarsi dopo qualche settimana ai box, è tornato pure a giocare una partita.

    Quale? Quella contro la Cremonese di una settimana fa, venerdì 2 ottobre. Si trattava solamente di un'amichevole senza nulla in palio, ovvio. Ma intanto la sgambata del JTC ha segnato una sorta di primo spartiacque stagionale per lui.

    In quell'occasione, peraltro, Cambiaso è stato schierato da Spalletti in una posizione inedita: regista davanti alla difesa. Dall'inizio, e rimanendo in campo per 67 minuti prima di tornarsene in panchina.

    Certo, non è che sia andata poi così bene. Né dal punto di vista del risultato (1-0 Cremonese), né delle risposte date da Cambiaso. Che no, davanti alla difesa non ha proprio convinto. Esperimento rinviato, se non definitivamente bocciato.

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  • Celik JuventusGetty Images

    CELIK VERSO LA PANCHINA?

    Perché, dunque, l'esordio stagionale dal primo minuto (in partite ufficiali, ripetiamo) di Cambiaso può avvenire proprio a Cagliari? Perché si sa come funziona dopo la sosta: è tutto un discreto caos.

    Celik, colui che si è preso il posto da titolare a sinistra ma che Spalletti ha piazzato anche a destra, le ha giocate tutte con la maglia della Turchia: quattro su quattro, comprese le due perse contro l'Italia. Di più: è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto come già accaduto con la Juve dal Parma in poi (contro il Milan è uscito all'88', ma siamo lì).

    Spalletti, insomma, è costretto a fare delle valutazioni su uno dei suoi nuovi intoccabili da qui alla partita di Cagliari. Ed ecco che entra in scena Cambiaso: una sorta di alter ego, se così si può chiamare, dell'ex romanista.

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  • DOVE PUÒ GIOCARE CAMBIASO

    Cambiaso andrebbe a prendere il posto proprio di Celik sulla sinistra. Sia che Spalletti schieri la Juventus con un 4-2-3-1, sia che opti per un 3-4-2-1.

    Nel primo caso l'ex genoano farebbe il terzino un po' più bloccato in una difesa a quattro. Accanto a lui i vari Kalulu, Bremer e magari Kelly, in corsa per prendere il posto di un Lucumí di ritorno proprio all'ultimo dagli impegni con la Colombia (ricordate gli sconvolgimenti post sosta?).

    Nel secondo caso, ovvero lo scenario della difesa a tre, McKennie giocherebbe maggiormente defilato sulla destra e Cambiaso presidierebbe la fascia opposta del centrocampo a quattro. Reparto in cui ha più di una chance di giocare Pape Sarr: sarebbe l'esordio da titolare anche per lui, ma solo in Serie A.

    Ad ogni modo, Cambiaso conta i giorni che lo separano dalla trasferta di Cagliari e può finalmente sperare di dare il via alla propria stagione. Una stagione fin qui sofferta, senza guizzi, divisa tra infortuni e panchine. Il suo primo spartiacque sarà in Sardegna?

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