Cambiaso titolare in Cagliari-Juventus? Perché Spalletti ci pensa, chi può fargli spazio e in che ruolo

Andrea Cambiaso titolare. Nulla di definito, però sì, questa volta può succedere davvero. Sarebbe la prima in un avvio di stagione che soddisfazioni, all'ex jolly di Genoa e Bologna, non ne ha proprio date.
Cagliari-Juventus può essere la sua partita. Nel senso che il suo nome è in ballo per far parte dell'undici di partenza di Luciano Spalletti per il posticipo domenicale della Unipol Domus, prima partita bianconera (e rossoblù) dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali.
Domenica sera toccherà a Cambiaso, dunque? È ancora presto per dirlo. Spalletti si terrà altri due giorni per decidere pienamente chi mandare in campo dall'inizio e chi a gara in corso. Ma intanto lo scenario è particolarmente concreto.
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