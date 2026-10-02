Cambiaso regista in Juventus-Cremonese: come ha giocato nel nuovo ruolo e il motivo della scelta di Spalletti

All'improvviso, ecco Andrea Cambiaso in un nuovo ruolo. Il che dovrebbe essere la normalità per uno come lui, ma non è esattamente così. Perché vederlo davanti alla difesa è stato un inedito.
È accaduto nell'amichevole che la Juventus ha giocato e perso alla Continassa all'ora di pranzo: la Cremonese si è imposta per 1-0 grazie a una rete segnata da Bonazzoli dopo pochi minuti e Cambiaso ha giocato proprio in quella posizione, da play.
Scelta estemporanea da parte di Luciano Spalletti oppure una soluzione per il futuro? Perché Cambiaso ha fatto il play e cosa potrebbe accadere durante il corso della stagione.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.