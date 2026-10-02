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Cambiaso JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Cambiaso regista in Juventus-Cremonese: come ha giocato nel nuovo ruolo e il motivo della scelta di Spalletti

Amichevoli dei club
Juventus
Juventus vs Cremonese
A. Cambiaso

Il jolly bianconero è stato impiegato in un nuovo ruolo nell'amichevole giocata al JTC: scelta isolata da parte del tecnico o indicazione per il futuro?

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All'improvviso, ecco Andrea Cambiaso in un nuovo ruolo. Il che dovrebbe essere la normalità per uno come lui, ma non è esattamente così. Perché vederlo davanti alla difesa è stato un inedito.

È accaduto nell'amichevole che la Juventus ha giocato e perso alla Continassa all'ora di pranzo: la Cremonese si è imposta per 1-0 grazie a una rete segnata da Bonazzoli dopo pochi minuti e Cambiaso ha giocato proprio in quella posizione, da play.

Scelta estemporanea da parte di Luciano Spalletti oppure una soluzione per il futuro? Perché Cambiaso ha fatto il play e cosa potrebbe accadere durante il corso della stagione.


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  • COME HA GIOCATO CAMBIASO

    L'esperimento spallettiano, va detto, non è stato particolarmente positivo. Così come non è stata positiva la prestazione di una Juventus quasi completamente priva dei propri titolari, battuta da un avversario di Serie B.

    I ritmi sono stati quelli di una tipica amichevole disputata durante una sosta per le Nazionali: bassi e senza troppi spunti da segnalare.

    Nemmeno Cambiaso, in campo per una settantina di minuti circa prima di tornare in panchina, è riuscito a imprimere il cambio di passo alla manovra. Né a portare qualità alla stessa.

  • PERCHÉ SPALLETTI LO HA SCHIERATO REGISTA

    Il motivo principale della scelta di Spalletti va ricercato in quel che si è scritto poco più su: e cioè che, appunto, si trattava di un'amichevole dallo scarsissimo valore. E in un'amichevole ci si possono prendere licenze proibite in partite ufficiali.

    Proprio così Spalletti ha trattato Cambiaso regista: come un esperimento. Complessivamente bocciato, come detto. Ma pur sempre un esperimento.

    Non solo: alla Juventus mancavano quasi tutti i centrocampisti titolari in occasione dell'amichevole contro la Cremonese. Ovvero gli infortunati Locatelli e Thuram, oltre a Koopmeiners, Sarr e Douglas Luiz attualmente con le rispettive Nazionali, ovvero Olanda, Senegal e Brasile.

    Presente invece McKennie, che non a caso è stato schierato titolare da Spalletti. A completare il centrocampo c'è stato il 2007 Makiobo, della Next Gen: poco da segnalare anche per lui in una partita negativa sotto tanti aspetti.

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  • LE INDICAZIONI PER LA STAGIONE

    Indicazioni per le prossime settimane e per i prossimi mesi stagionali, dunque? Poche. Nel senso che è dura immaginarsi Cambiaso ancora con le chiavi del centrocampo in mano.

    Primo perché a breve torneranno i nazionali sopracitati, e cioè Koopmeiners, Douglas Luiz e Sarr. Secondo perché, detta in poche parole, quello non è il pane dell'ex giocatore di Bologna e Genoa.

    Cambiaso, insomma, dopo la sosta tornerà a fare quel che ha sempre fatto: l'esterno. Che sia difensivo oppure offensivo. Anche se la vera questione è un'altra: con che minutaggio?

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  • DA TITOLARE A RISERVA

    Sì, Cambiaso ha saltato alcune partite tra campionato ed Europa League a causa di un problema a una caviglia ed è tornato in campo proprio contro la Cremonese. Ma non è questo ad averne frenato l'inizio della nuova stagione con la maglia della Juventus.

    L'ex genoano, che con Spalletti aveva iniziato a volare in Nazionale ma che a Torino si è progressivamente perso, ha perso anche qualcos'altro: il posto da titolare. Specialmente dopo che la Juventus ha prelevato Zeki Celik, a parametro zero dopo l'addio del turco alla Roma.

    Celik si è preso subito una maglia e oggi il padrone di una delle fasce è lui: soprattutto quella sinistra, ma lo si è visto anche sulla corsia opposta. Kalulu è intoccabile, McKennie può fare l'esterno, a sinistra c'è l'imbarazzo della scelta tra Nico Gonzalez e Alajbegovic. Senza dimenticare Boga, che però tornerà solo tra un mese.

    E quindi? E quindi Cambiaso è costretto a recuperare il terreno perduto e a risalire le gerarchie. Non sarà semplice, ricordando il rendimento del 2025/26. E intanto, neppure l'inedito ruolo da regista gli è calzato a pennello.

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