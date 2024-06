La scalata di Cambiaso: “Quando l’Italia vinceva a Wembley avevo 7 presenze in B”

Il laterale azzurro Cambiaso ricorda il suo percorso: “Se sono qui è frutto del lavoro, ma che grande emozione. Nel 2021 avevo 7 presenze in B”.

I 13 minuti in campo nel finale della gara vinta dagli azzurri contro l’Albania hanno rappresentato il suo esordio a Euro 2024.

Andrea Cambiaso però non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi il duttile esterno dell’Italia – che il Ct Luciano Spalletti ha inserito senza dubbi nei 26 azzurri per la spedizione tedesca – continua a sognare in grande.

Ad ammetterlo è lo stesso calciatore della Juventus nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali Uefa.

Cambiaso torna sulla partita vinta dall’Italia contro l’Albania, ricordando anche il suo personale percorso che lo ha portato a essere uno dei 26 azzurri all'Europeo.