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Lelio Donato

Cambiaso non convocato per Juventus-NEC, slitta ancora il rientro: il motivo e le ultime sulle condizioni dell'esterno bianconero

Europa League
Juventus
Juventus vs NEC Nijmegen
NEC Nijmegen

Nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti per Juventus-NEC di Europa League non figura Andrea Cambiaso che si era allenato in gruppo negli ultimi giorni. Le ultime sulle sue condizioni: il rientro slitta.

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Andrea Cambiaso non è ancora pronto e non sarà a disposizione per Juventus-NEC.

Il nome dell'esterno bianconero non figura nell'elenco dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per la prima giornata di Europa League.

Cambiaso alla vigilia si era allenato insieme ai compagni ma già durante la conferenza stampa era stato lo stesso tecnico a confermare come le sue condizioni non fossero ancora ottimali.

Ma come sta e quando torna Cambiaso? Le ultime sulle sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI CAMBIASO

    Andrea Cambiaso si è fermato durante la seconda giornata di campionato, quando era subentrato contro il Parma ma ha chiesto il cambio.

    L'esterno ha accusato un problema alla caviglia che nelle settimane successive non gli ha permesso di allenarsi con continuità.

    Di conseguenza ha saltato le successive due partite contro Milan e Sassuolo.

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  • IL RITORNO IN GRUPPO

    All'inizio di questa settimana Cambiaso era rientrato in gruppo. Dunque il suo recupero sembrava imminente.

    Anche alla vigilia della gara di Europa League l'esterno si è allenato insieme ai compagni. Ma come rivelato da Spalletti ha accusato ancora fastidio alla caviglia.

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  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    "Cambiaso sta meglio. Ha allenato con la squadra oggi e ha fatto anche delle cose buone, sebbene in certi momenti abbia sentito un po' di dolore, che gli ha creato qualche dubbio. Ma alla fine dell'allenamento, la sua caviglia era in buone condizioni e non c'era gonfiore, ed è convinto di poter aiutare la squadra. Domani mattina, però, valuteremo attentamente pro e contro, perché non vogliamo che subisca una ricaduta. Anche con un periodo ai margini, come tutti sappiamo, un giocatore può perdere un po' di condizione di partita" aveva dichiarato Spalletti a 'Sky Sport' prima di Juventus-NEC.

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  • QUANDO TORNA CAMBIASO

    A questo punto non è escluso che Cambiaso salti anche la prossima gara di campionato contro l'Atalanta.

    In questo modo potrà recuperare con assoluta calma durante la sosta e presentarsi al top alla ripresa, anche perché non verrà ovviamente convocato da Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia in Nations League.

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