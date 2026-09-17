Cambiaso non convocato per Juventus-NEC, slitta ancora il rientro: il motivo e le ultime sulle condizioni dell'esterno bianconero

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Andrea Cambiaso non è ancora pronto e non sarà a disposizione per Juventus-NEC.
Il nome dell'esterno bianconero non figura nell'elenco dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per la prima giornata di Europa League.
Cambiaso alla vigilia si era allenato insieme ai compagni ma già durante la conferenza stampa era stato lo stesso tecnico a confermare come le sue condizioni non fossero ancora ottimali.
Ma come sta e quando torna Cambiaso? Le ultime sulle sue condizioni.