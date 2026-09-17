Cambiaso non convocato per Juventus-NEC, slitta ancora il rientro: il motivo e le ultime sulle condizioni dell'esterno bianconero

"Cambiaso sta meglio. Ha allenato con la squadra oggi e ha fatto anche delle cose buone, sebbene in certi momenti abbia sentito un po' di dolore, che gli ha creato qualche dubbio. Ma alla fine dell'allenamento, la sua caviglia era in buone condizioni e non c'era gonfiore, ed è convinto di poter aiutare la squadra. Domani mattina, però, valuteremo attentamente pro e contro, perché non vogliamo che subisca una ricaduta. Anche con un periodo ai margini, come tutti sappiamo, un giocatore può perdere un po' di condizione di partita" aveva dichiarato Spalletti a 'Sky Sport' prima di Juventus-NEC.