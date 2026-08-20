Cambiaso non convince, la Juventus cerca un terzino sinistro sul mercato: i nomi dei possibili obiettivi bianconeri e il ruolo di Celik

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La priorità della Juventus al momento sono le cessioni ma il mercato in entrata non è finito.
In casa bianconera infatti alcuni ruoli non sono ancora del tutto coperti. Uno di questi è sicuramente quello del terzino sinistro.
Andrea Cambiaso, nonostante le voci di inizio estate, alla fine sembra destinato a restare anche per mancanza di offerte concrete. Ma le sue prestazioni continuano a non convincere del tutto.
E dopo l'addio di Filip Kostic, il cui contratto in scadenza non è stato rinnovato, l'unica alternativa sulla fascia sarebbe Cabal che però è dato in uscita.
Ma chi potrebbe prendere la Juventus come terzino sinistro? Quali sono i giocatori seguiti dai bianconeri?