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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Cambiaso non convince, la Juventus cerca un terzino sinistro sul mercato: i nomi dei possibili obiettivi bianconeri e il ruolo di Celik

Calciomercato
Juventus

Se sulla destra c'è abbondanza dopo l'arrivo di Celik a parametro zero, dall'altra parte non c'è una vera alternativa a Cambiaso visto che Cabal è in uscita. La Juventus valuta l'acquisto di un terzino: ma chi può arrivare?

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La priorità della Juventus al momento sono le cessioni ma il mercato in entrata non è finito.

In casa bianconera infatti alcuni ruoli non sono ancora del tutto coperti. Uno di questi è sicuramente quello del terzino sinistro.

Andrea Cambiaso, nonostante le voci di inizio estate, alla fine sembra destinato a restare anche per mancanza di offerte concrete. Ma le sue prestazioni continuano a non convincere del tutto.

E dopo l'addio di Filip Kostic, il cui contratto in scadenza non è stato rinnovato, l'unica alternativa sulla fascia sarebbe Cabal che però è dato in uscita.

Ma chi potrebbe prendere la Juventus come terzino sinistro? Quali sono i giocatori seguiti dai bianconeri?

  • CAMBIASO SOTTO OSSERVAZIONE

    Il terzino sinistro titolare della Juventus ormai da qualche stagione è Andrea Cambiaso.

    Il suo rendimento però è andato calando con buone prestazioni alternate a clamorosi errori che sono costati parecchi punti.

    Cambiaso in realtà per Spalletti è sempre stato un punto fermo da quando è arrivato sulla panchina bianconera. E il tecnico lo ha spesso difeso anche pubblicamente.

    L'allenatore apprezza le indubbie qualità tecniche di Cambiaso oltre alla sua duttilità e alla capacità di sapersi muovere per il campo, senza dare riferimenti precisi agli avversari.

    Questo però a volte finisce per scoprire troppo quella che dovrebbe essere la sua zona di competenza, lasciando buchi sulla corsia sinistra della Juventus.

    Cambiaso, come detto, all'inizio dell'estate sembrava tra i giocatori sacrificabili ma di offerte concrete non ne sono arrivate. E il giocatore ha fatto capire chiaramente di voler rimanere a Torino.

    "Resto alla Juve? Sì, direi proprio di sì, tanto ogni giorno ne esce uno che deve andare via... Siamo abituati a questo, fa parte del gioco" ha dichiarato Cambiaso dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi. 

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  • LA CESSIONE DI CABAL E UN NUOVO TERZINO

    Ad oggi peraltro nella rosa della Juventus di fatto non c'è una vera alternativa a Cambiaso.

    In caso di necessità Spalletti potrebbe schierare Cabal, che però nell'ultima parte della scorsa stagione era stato di fatto bocciato dal tecnico dopo alcune prove disastrose tra cui quella dell'andata contro il Galatasaray in Champions League.

    Il colombiano, insomma, resta in uscita. E una volta piazzato la Juventus potrebbe tornare sul mercato proprio per regalare a Spalletti un vero terzino sinistro.

    Non è però neppure escluso che alla fine la scelta ricada su un altro difensore centrale, magari dirottando definitivamente Celik sull'altra fascia anche perché Kalulu a destra sembra intoccabile.

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  • LE VOCI SU EMERSON PALMIERI

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport' una soluzione low cost per la fascia sinistra della Juventus potrebbe essere Emerson Palmieri.

    L'italo brasiliano, che attualmente milita nelle file del Marsiglia con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ha 32 anni ma gode della stima di Massara e Spalletti che lo conoscono molto bene.

    Juventus e Marsiglia inoltre potrebbero imbastire uno scambio vantaggioso per entrambe che porterebbe Emerson Palmieri a Torino con Michele Di Gregorio in Francia.

    L'ex di Roma e Chelsea certo non sarebbe un titolarissimo ma rappresenterebbe un'alternativa valida a Cambiaso. E soprattutto a costo zero o quasi.


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  • GLI ALTRI NOMI

    Emerson Palmieri comunque non è ovviamente l'unico nome seguito dalla Juventus.

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport' i bianconeri pensano anche a Shaw del Manchester United mentre piace Ait-Nouri del Manchester City, che però costa tanto.

    Non sembrano semplici neppure le piste che portano a Raum del Lipsia oppure ad Alvaro Carreras, altro profilo gradito alla Juventus per la fascia sinistra.

    Come detto quindi alla fine la scelta potrebbe ricadere su un centrale come Tomori, altro pallino di Massara. In quel caso il nuovo terzino sinistro diventerebbe Celik che rappresenterebbe di fatto la prima alternativa su entrambe le fasce.

    Un vero e proprio jolly, insomma. Anche lui a costo zero.

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