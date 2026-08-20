Cambiaso non convince, la Juventus cerca un terzino sinistro sul mercato: i nomi dei possibili obiettivi bianconeri e il ruolo di Celik

Il terzino sinistro titolare della Juventus ormai da qualche stagione è Andrea Cambiaso.

Il suo rendimento però è andato calando con buone prestazioni alternate a clamorosi errori che sono costati parecchi punti.

Cambiaso in realtà per Spalletti è sempre stato un punto fermo da quando è arrivato sulla panchina bianconera. E il tecnico lo ha spesso difeso anche pubblicamente.

L'allenatore apprezza le indubbie qualità tecniche di Cambiaso oltre alla sua duttilità e alla capacità di sapersi muovere per il campo, senza dare riferimenti precisi agli avversari.

Questo però a volte finisce per scoprire troppo quella che dovrebbe essere la sua zona di competenza, lasciando buchi sulla corsia sinistra della Juventus.

Cambiaso, come detto, all'inizio dell'estate sembrava tra i giocatori sacrificabili ma di offerte concrete non ne sono arrivate. E il giocatore ha fatto capire chiaramente di voler rimanere a Torino.

"Resto alla Juve? Sì, direi proprio di sì, tanto ogni giorno ne esce uno che deve andare via... Siamo abituati a questo, fa parte del gioco" ha dichiarato Cambiaso dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi.