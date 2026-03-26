Cambiaso in tribuna per infortunio? Perché l'esterno della Juventus salta Italia-Irlanda del Nord

La motivazione dell'esclusione dai convocati di Cambiaso è dunque un'altra. Ed è legata a una scelta tecnica da parte di Gattuso, che al momento di stilare la lista ha depennato il nome del giocatore della Juventus.

Il ct ha preferito inserire Palestra come alternativa a Politano sulla destra. Il giocatore del Cagliari, peraltro, è stato in ballo per un posto da titolare nei giorni scorsi stante qualche problema fisico del collega partenopeo. A sinistra, fascia occupata invece da Dimarco e da Spinazzola.