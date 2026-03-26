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Cambiaso ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Cambiaso in tribuna per infortunio? Perché l'esterno della Juventus salta Italia-Irlanda del Nord

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
A. Cambiaso

Perno di Spalletti sia in Nazionale che alla Juventus, Andrea Cambiaso non siederà nemmeno in panchina a Bergamo: il motivo dell'esclusione per la semifinale dei Playoff Mondiali.

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Andrea Cambiaso non giocherà Italia-Irlanda del Nord. Non solo: non siederà neppure in panchina a Bergamo, nella semifinale dei Playoff che porteranno ai Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

La lista ufficiale divulgata in mattinata con i convocati finali della rosa di Gattuso non lascia spazio a dubbi: il nome dell'esterno della Juventus non compare. Cambiaso, dunque, alla New Balance Arena siederà in tribuna.

Perché il jolly bianconero e azzurro non sarà a disposizione di Gattuso? Il motivo della sua assenza per la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA

    Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

    Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini;

    Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;

    Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.

    Gli esclusi, oltre a Cambiaso, sono Caprile, Cambiaghi, Coppola e Scamacca: tutti loro siederanno in tribuna.

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  • CAMBIASO È INFORTUNATO?

    Alla base dell'esclusione di Cambiaso dalla lista dei 24 calciatori a disposizione di Gattuso per la gara di questa sera non ci sono questioni di tipo fisico. L'ex genoano e bolognese, insomma, non è infortunato o acciaccato.

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  • PERCHÉ CAMBIASO VA IN TRIBUNA

    La motivazione dell'esclusione dai convocati di Cambiaso è dunque un'altra. Ed è legata a una scelta tecnica da parte di Gattuso, che al momento di stilare la lista ha depennato il nome del giocatore della Juventus.

    Il ct ha preferito inserire Palestra come alternativa a Politano sulla destra. Il giocatore del Cagliari, peraltro, è stato in ballo per un posto da titolare nei giorni scorsi stante qualche problema fisico del collega partenopeo. A sinistra, fascia occupata invece da Dimarco e da Spinazzola.

  • LA STAGIONE DI CAMBIASO

    Cambiaso ha collezionato 39 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione, segnando tre reti e fornendo quattro assist vincenti ai compagni. Ma il suo rendimento è stato in chiaroscuro. Anche contro il Sassuolo, sabato scorso, la sua prestazione non è stata tra le più positive. Un momento di forma che ha indotto Gattuso a preferirgli Palestra in occasione della sfida da dentro o fuori contro i nordirlandesi.

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