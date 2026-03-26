Cambiaso in tribuna per infortunio? Perché l'esterno della Juventus salta Italia-Irlanda del Nord

Andrea Cambiaso non giocherà Italia-Irlanda del Nord. Non solo: non siederà neppure in panchina a Bergamo, nella semifinale dei Playoff che porteranno ai Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
La lista ufficiale divulgata in mattinata con i convocati finali della rosa di Gattuso non lascia spazio a dubbi: il nome dell'esterno della Juventus non compare. Cambiaso, dunque, alla New Balance Arena siederà in tribuna.
Perché il jolly bianconero e azzurro non sarà a disposizione di Gattuso? Il motivo della sua assenza per la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord.