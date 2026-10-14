Cambiaso gioca Celta Vigo-Juventus? Le condizioni di Celik e la possibile occasione da titolare in Europa League

L'ingresso di Cambiaso durante Cagliari-Juventus non ha peraltro avuto un impatto positivo, anzi.

Nella mezz'ora finale giocata al posto di Celik infatti l'esterno ha perso parecchi palloni ed è stato rimproverato a voce alta da Luciano Spalletti.

Il tecnico gli ha rimproverato un'eccesiva superficialità. Difetto che si era già palesato in passato quando alcuni suoi clamorosi errori sono costati punti importanti alla Juventus.

La sensazione è che Cambiaso abbia perso fiducia nei propri mezzi e fatichi a ritornare quel giocatore che era finito nel mirino dei top club europei solo un paio di stagioni fa.