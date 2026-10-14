Cambiaso gioca Celta Vigo-Juventus? Le condizioni di Celik e la possibile occasione da titolare in Europa League

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Ma dov'è finito il vero Andrea Cambiaso? A chiederselo sono i tifosi della Juventus ormai da un paio d'anni.
L'esterno che Pep Guardiola aveva cercato di portare al Manchester City oggi è diventato a tutti gli effetti una seconda scelta per Luciano Spalletti.
Il titolare sulla fascia sinistra è Zeki Celik le cui condizioni in vista della sfida di Europa League contro il Celta Vigo però destano qualche preoccupazione.
Ecco perché giovedì sera potrebbe toccare finalmente a Cambiaso che giocherebbe così la prima da titolare in questa stagione.