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Lelio Donato

Cambiaso gioca Celta Vigo-Juventus? Le condizioni di Celik e la possibile occasione da titolare in Europa League

Europa League
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Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo

Appena rientrato dopo il problema alla caviglia, Cambiaso quando è subentrato a Cagliari non ha convinto facendo arrabbiare Spalletti. Ma contro il Celta Vigo potrebbe giocare titolare per la prima volta in questa stagione.

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Ma dov'è finito il vero Andrea Cambiaso? A chiederselo sono i tifosi della Juventus ormai da un paio d'anni.

L'esterno che Pep Guardiola aveva cercato di portare al Manchester City oggi è diventato a tutti gli effetti una seconda scelta per Luciano Spalletti.

Il titolare sulla fascia sinistra è Zeki Celik le cui condizioni in vista della sfida di Europa League contro il Celta Vigo però destano qualche preoccupazione.

Ecco perché giovedì sera potrebbe toccare finalmente a Cambiaso che giocherebbe così la prima da titolare in questa stagione.

  • CELIK IN DUBBIO: IL MOTIVO

    Dicevamo delle condizioni di Celik, la cui presenza per Celta Vigo-Juventus è da considerarsi in dubbio.

    Il turco, sempre schierato titolare da Luciano Spalletti in questo inizio di stagione, alla vigilia della gara si è allenato a parte.

    Nulla di particolarmente preoccupato per Celik che però è reduce da un'impressionante serie di partite consecutive tra Juventus e Turchia.

    Ecco perché giovedì sera non è escluso che possa osservare un turno di riposo anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati che attendono i bianconeri e della sfida contro la Lazio in programma domenica.

  • ZERO PRESENZA DA TITOLARE PER CAMBIASO

    Nel caso in cui Celik non dovesse giocare, al suo posto sulla fascia sinistra potrebbe esserci proprio Cambiaso.

    Per lui come detto sarebbe peraltro la prima gara ufficiale da titolare in questa stagione visto che era partito dalla panchina nelle prime due giornate di campionato.

    Poi l'infortunio alla caviglia lo ha tenuto fuori per alcune settimane facendogli saltare tre gare di Serie A e la prima di Europa League.

    Il rientro in gruppo è avvenuto durante la sosta, quando ha giocato il test contro la Cremonese. Mentre a Cagliari è subentrato nel finale.

    In totale fin qui sono stati appena 57 i minuti giocati da Cambiaso.

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  • I RICHIAMI DI SPALLETTI

    L'ingresso di Cambiaso durante Cagliari-Juventus non ha peraltro avuto un impatto positivo, anzi.

    Nella mezz'ora finale giocata al posto di Celik infatti l'esterno ha perso parecchi palloni ed è stato rimproverato a voce alta da Luciano Spalletti.

    Il tecnico gli ha rimproverato un'eccesiva superficialità. Difetto che si era già palesato in passato quando alcuni suoi clamorosi errori sono costati punti importanti alla Juventus.

    La sensazione è che Cambiaso abbia perso fiducia nei propri mezzi e fatichi a ritornare quel giocatore che era finito nel mirino dei top club europei solo un paio di stagioni fa.

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  • L'ESPERIMENTO DA REGISTA

    Ma dove può giocare Cambiaso oggi nella Juventus?

    Il suo ruolo resta quello di esterno sinistro, meglio se a tutta fascia con la copertura di una difesa a tre. Ma all'occorrenza può essere utilizzato come terzino o dall'altra parte.

    Durante la sosta invece Spalletti aveva deciso di sperimentare schierando Cambiaso addirittura a centrocampo. Un modo forse per cercare di ovviare alla grande emergenza nel reparto causata dai lunghi stop di Locatelli e Khephren Thuram. Esperimento che per il momento però sembra essere stato già accantonato.

    Semmai, per sfruttare la sua inventiva e le doti prevalentemente offensive di Cambiaso, il tecnico potrebbe pensare di alzarlo sulla linea dei trequartisti.

    Anche perché contro il Celta oltre agli infortunati non ci sarà a disposizione neppure Edon Zhegrova, che non è stato inserito nella lista UEFA.

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