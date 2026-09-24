Cambiaso cambia ruolo? Spalletti lo vede in una nuova posizione per rilanciarlo alla Juventus

La ricerca dell'equilibrio tattico perfetto passa da alcune evoluzioni necessarie da parte di Spalletti.
Contro l'Atalanta, la Juventus ha giocato con una sorta di modulo ibrido tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1.
Considerando Celik praticamente intoccabile a sinistra, l'idea di Spalletti è quella di collocare Cambiaso in una posizione differente rispetto a quella di esterno classico, ossia mezz'ala destra in un ipotetico 4-3-3 con Douglas Luiz e McKennie.
La sosta servirà proprio per lavorare a questa soluzione tattica e al completo rilancio di Cambiaso.