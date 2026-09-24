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Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Cambiaso cambia ruolo? Spalletti lo vede in una nuova posizione per rilanciarlo alla Juventus

Serie A
Juventus

Il rientro di Cambiaso è imminente e durante la sosta Spalletti sta pensando di provarlo in un nuovo ruolo che possa garantirgli maggiore minutaggio.

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Giusto mezz'ora in due giornate contro Frosinone e Parma, poi l'infortunio che lo ha tenuto fuori per le successive quattro partite tra campionato e Europa League.

Adesso Cambiaso è pronto a tornare in campo, ma in ruolo praticamente inedito alla Juventus.

  • L'IDEA DI SPALLETTI

    La ricerca dell'equilibrio tattico perfetto passa da alcune evoluzioni necessarie da parte di Spalletti.

    Contro l'Atalanta, la Juventus ha giocato con una sorta di modulo ibrido tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1.

    Considerando Celik praticamente intoccabile a sinistra, l'idea di Spalletti è quella di collocare Cambiaso in una posizione differente rispetto a quella di esterno classico, ossia mezz'ala destra in un ipotetico 4-3-3 con Douglas Luiz e McKennie.

    La sosta servirà proprio per lavorare a questa soluzione tattica e al completo rilancio di Cambiaso.


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  • RUOLO INEDITO (O QUASI)

    Non si tratterebbe però di una primissima volta in quella posizione.

    Cambiaso ha infatti iniziato la carriera proprio come mezz'ala sinistra nell'Under 17 del Genoa in un 4-3-1-2.

    E ha ricoperto lo stesso ruolo anche nel corso delle sue stagioni giocate in Serie D con le maglie di Albissola e Savona, indossando spesso la numero 10.

    In tempi più recenti, invece, è stato Allegri a utilizzarlo come mezz'ala contro il Milan nello 0-0 di aprile 2024 allo Stadium.

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  • MENO COMPITI DIFENSIVI

    Potremmo quindi ritrovare un Cambiaso diverso alla ripresa del campionato, più libero dai compiti difensivi che gli competono maggiormente giocando da esterno a tutta fascia o da terzino.

    Un Cambiaso incursore, che da mezz'ala si butterebbe con maggiore regolarità in area di rigore, dando un'opzione in più alla manovra offensiva della Juventus.


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