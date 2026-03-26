Cambiaso a sorpresa in tribuna, Scamacca non recupera: i convocati e gli esclusi di Italia-Irlanda del Nord

Andrea Cambiaso non va nemmeno in panchina e siederà in tribuna: è questa la clamorosa notizia proveniente da Bergamo nelle ore precedenti la sfida decisiva dei playoff tra l'Italia e l'Irlanda del Nord.

Il jolly della Juventus, già certo di non partire titolare, non siederà neppure in panchina alla New Balance Arena come emerge dalla lista ufficiale diramata in mattinata. E dunque non potrà dare una mano ai compagni nemmeno entrando a gara in corso.

Cambiaso non è l'unico escluso da Gattuso per la partita da dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord. Ma la sua assenza sta facendo rumore ben più delle altre.