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Andrea Cambiaso ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Cambiaso a sorpresa in tribuna, Scamacca non recupera: i convocati e gli esclusi di Italia-Irlanda del Nord

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord
A. Cambiaso

Diramato l'elenco finale dei giocatori a disposizione per Italia-Irlanda del Nord: non compare il nome di Cambiaso. In tribuna anche Caprile, Coppola e Cambiaghi.

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Andrea Cambiaso non va nemmeno in panchina e siederà in tribuna: è questa la clamorosa notizia proveniente da Bergamo nelle ore precedenti la sfida decisiva dei playoff tra l'Italia e l'Irlanda del Nord.

Il jolly della Juventus, già certo di non partire titolare, non siederà neppure in panchina alla New Balance Arena come emerge dalla lista ufficiale diramata in mattinata. E dunque non potrà dare una mano ai compagni nemmeno entrando a gara in corso.

Cambiaso non è l'unico escluso da Gattuso per la partita da dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord. Ma la sua assenza sta facendo rumore ben più delle altre.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA

    Questa è la lista dei convocati finali dell'Italia per la partita contro l'Irlanda del Nord:

    Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

    Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini;

    Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;

    Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.

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  • PERCHÉ CAMBIASO VA IN TRIBUNA

    Non sono emerse motivazioni di tipo fisico per spiegare l'esclusione di Cambiaso: la scelta di Gattuso, in sostanza, è di tipo tecnico, con il ct che ha preferito includere il cagliaritano Palestra come alternativa a Politano.

    Cambiaso, del resto, ha vissuto fino a questo momento una stagione a due facce: in più occasioni il suo rendimento non è stato all'altezza, oscillando proprio come quello della Juventus, attualmente fuori dai primi quattro posti.

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  • SCAMACCA NON RECUPERA

    Questa sera siederà in tribuna anche Gianluca Scamacca, che non ha recuperato dalla lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro rimediata nei giorni scorsi. Il centravanti dell'Atalanta ha saltato la sfida contro il Verona, si è presentato lo stesso a Coverciano, ma non andrà nemmeno in panchina.

    Tribuna, questa volta per scelta tecnica, anche per altri tre azzurri inseriti tra i convocati per la doppia sfida dei playoff: Elia Caprile, Diego Coppola e Nicolò Cambiaghi, quest'ultimo chiamato al posto dell'infortunato Federico Chiesa.

  • BASTONI CONVOCATO

    Presente invece Alessandro Bastoni, alla pari degli altri acciaccati dell'Italia: Mancini, Tonali e Politano. Il centrale dell'Inter è a disposizione di Gattuso, anche se la sua presenza dal primo minuto questa sera non è ancora certa: il colpo alla tibia rimediato nel derby non è stato ancora assorbito completamente. Bastoni dovrebbe comunque farcela e completare la difesa a tre assieme a Mancini e Calafiori a protezione della porta di Donnarumma.

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