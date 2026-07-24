Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Camarda Amorim MilanGetty
Antonio Torrisi

Camarda rinnova con il Milan, cosa succede adesso: resta in prima squadra o viene ceduto in prestito? Dove può andare e il nuovo contratto

Calciomercato
Milan

Il giovane attaccante prolunga il suo accordo con i rossoneri, ma cosa succede d'ora in poi? Proviamo a far luce sul suo futuro.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €
Pubblicità

Giacca e camicia. Fa caldo, a Milano, forse meno delle scorse settimane, ma questo a Francesco Camarda, probabilmente, non interessa. "Sono molto contento", dice. "Scusate, devo andare": e va via, dribblando le domande dei giornalisti presenti a Casa Milan e in attesa di sapere cosa succederà adesso che l'attaccante ha rinnovato il suo contratto con il Milan.

Perché questo è il tema: non tanto la firma in sé, che era prevista e che rientra nella logica di una strategia che guarda al futuro, quanto quello che accadrà.

Se Francesco Camarda rimane o meno al Milan: se la prossima stagione, insomma, lo vedremo giocarsi le sue possibilità con Ruben Amorim, lanciando una sfida a distanza con un altro Francesco, Pio Esposito, o se lo rivedremo altrove. Di nuovo in prestito. Proviamo a fare ordine.

  • IL RINNOVO DI CAMARDA CON IL MILAN

    Ha firmato, Francesco Camarda: come spiega il comunicato del club, l'attaccante ha rinnovato con il Milan fino al 2031, "con opzione per un altro anno".

    Un passo importante che, quindi, dà tempo e modo a entrambe le parti di crescere insieme e valutarsi, con l'obiettivo di scrivere pagine importanti almeno quanto importanti sono sempre state le aspettative sullo stesso Camarda.

    Ma com'è andato l'ultimo anno del giovane attaccante? E può convincere Amorim?

    • Pubblicità

  • COM'È ANDATO L'ULTIMO ANNO DI CAMARDA

    Nella scorsa stagione Francesco Camarda ha vestito la maglia del Lecce, e questo lo sanno tutti.

    Con i salentini ha disputato 23 partite tra Serie A e Coppa Italia, 21 in campionato mettendo a segno un goal contro il Bologna, ma subendo un infortunio alla spalla che lo ha costretto all'operazione e a restar fermo da gennaio a fine aprile.

    Poteva andare meglio? Statisticamente sì, forse, ma con il Lecce ha centrato un'importante salvezza, e questo va detto: tutta esperienza.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAMARDA RESTA AL MILAN O VA IN PRESTITO?

    Veniamo al dunque: è chiaro che l'intenzione di Francesco Camarda, e del suo agente, è quella di rimanere al Milan e far parte della prima squadra allenata da Ruben Amorim.

    Proprio Giuseppe Riso, all'uscita da Casa Milan, ha affermato: "Il futuro di Comotto e Camarda è rossonero, con la maglia del Milan.  Spero di vederli presto giocare a San Siro. Hanno firmato e come tutti dovranno dimostrare di poter rimanere qua nel Milan, ma il segnale e la direzione deve essere quello. Escludiamo prestiti? Lo decideranno più avanti: l’obiettivo è rimanere al Milan".

    Ed effettivamente, almeno inizialmente, sarà così (nonostante diversi sondaggi anche dalla Serie A), con Camarda che proverà in tutti i modi a convincere Amorim a tenerlo per ricoprire il ruolo di vice-Gonçalo Ramos. Se ci riuscirà o meno sarà il futuro a raccontarlo.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL