Camarda rinnova con il Milan, cosa succede adesso: resta in prima squadra o viene ceduto in prestito? Dove può andare e il nuovo contratto

Veniamo al dunque: è chiaro che l'intenzione di Francesco Camarda, e del suo agente, è quella di rimanere al Milan e far parte della prima squadra allenata da Ruben Amorim.

Proprio Giuseppe Riso, all'uscita da Casa Milan, ha affermato: "Il futuro di Comotto e Camarda è rossonero, con la maglia del Milan. Spero di vederli presto giocare a San Siro. Hanno firmato e come tutti dovranno dimostrare di poter rimanere qua nel Milan, ma il segnale e la direzione deve essere quello. Escludiamo prestiti? Lo decideranno più avanti: l’obiettivo è rimanere al Milan".

Ed effettivamente, almeno inizialmente, sarà così (nonostante diversi sondaggi anche dalla Serie A), con Camarda che proverà in tutti i modi a convincere Amorim a tenerlo per ricoprire il ruolo di vice-Gonçalo Ramos. Se ci riuscirà o meno sarà il futuro a raccontarlo.



