Camarda rinnova con il Milan, cosa succede adesso: resta in prima squadra o viene ceduto in prestito? Dove può andare e il nuovo contratto

Giacca e camicia. Fa caldo, a Milano, forse meno delle scorse settimane, ma questo a Francesco Camarda, probabilmente, non interessa. "Sono molto contento", dice. "Scusate, devo andare": e va via, dribblando le domande dei giornalisti presenti a Casa Milan e in attesa di sapere cosa succederà adesso che l'attaccante ha rinnovato il suo contratto con il Milan.
Perché questo è il tema: non tanto la firma in sé, che era prevista e che rientra nella logica di una strategia che guarda al futuro, quanto quello che accadrà.
Se Francesco Camarda rimane o meno al Milan: se la prossima stagione, insomma, lo vedremo giocarsi le sue possibilità con Ruben Amorim, lanciando una sfida a distanza con un altro Francesco, Pio Esposito, o se lo rivedremo altrove. Di nuovo in prestito. Proviamo a fare ordine.