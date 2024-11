Grecia U19 vs Italia U19

Il giovane attaccante del Milan si è reso protagonista in Nazionale, realizzando un rigore decisivo per il passaggio del turno.

La Nazionale Under 19 si è qualificata alla fase élite dell'Europeo: a decidere il match contro i pari età della Grecia è stato Francesco Camarda.

Il giovane talento del Milan ha realizzato un calcio di rigore con 'il cucchiaio' nei minuti finali dell'incontro, regalando il passaggio del turno agli Azzurrini.

Ora l'Italia Under 19 dovrà attendere il sorteggio in programma a Nyon per conoscere la sua prossima avversaria.