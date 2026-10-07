Camarda non gioca nemmeno con l'Under 21: cosa succede all'attaccante e quale sarà il suo futuro al Milan

In estate il tecnico portoghese era stato chiaro sulla scelta di non acquistare un altro attaccante come vice Ramos.

Amorim ha deciso di trattenere Camarda, credendo nel suo potenziale e nelle sue capacità di essere importante per il Milan.

“Devo avere Camarda e nessun altro. Voglio essere in una posizione in cui sono costretto a metterlo. Anche per un allenatore che crede in lui come me. Ha bisogno di sentirsi importante, e di sapere che non è il terzo attaccante, ma il secondo”