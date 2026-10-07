Camarda non gioca nemmeno con l'Under 21: cosa succede all'attaccante e quale sarà il suo futuro al Milan

L'inizio di stagione di Francesco Camarda è stato sin qui avaro di soddisfazioni.
Il 18enne attaccante è rimasto al Milan e sperava di avere qualche occasione in più, ma anche con l'Under 21 è finito indietro nelle gerarchie.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
L'inizio di stagione di Francesco Camarda è stato sin qui avaro di soddisfazioni.
Il 18enne attaccante è rimasto al Milan e sperava di avere qualche occasione in più, ma anche con l'Under 21 è finito indietro nelle gerarchie.
In estate il tecnico portoghese era stato chiaro sulla scelta di non acquistare un altro attaccante come vice Ramos.
Amorim ha deciso di trattenere Camarda, credendo nel suo potenziale e nelle sue capacità di essere importante per il Milan.
“Devo avere Camarda e nessun altro. Voglio essere in una posizione in cui sono costretto a metterlo. Anche per un allenatore che crede in lui come me. Ha bisogno di sentirsi importante, e di sapere che non è il terzo attaccante, ma il secondo”
I fatti, anzi i numeri, dicono però che in 6 impegni ufficiali tra Serie A ed Europa League, Camarda ha collezionato appena 8 minuti.
Due presenze, seppur consecutive, contro Lazio e Lecce, troppo poco per provare a lasciare un segno sulla partita.
Nell'ultimo anno, però, Camarda aveva spesso trovato nell'Under 21 il suo porto sicuro.
6 partite e 4 goal durante le qualificazioni, prima della sorpresa di Baldini per la partita decisiva: Camarda in panchina.
L'attaccante rossonero si è visto 'fregare' il posto dal compagno di squadra Cisse, schierato per l'occasione da falso 9.
Una scelta che ha pagato, visto che l'Italia ha vinto 6-2 ed ha staccato il pass per gli Europei. Camarda è entrato al 62', con gli Azzurrini già in vantaggio per 4-1.
Non un bel segnale e nemmeno un'iniezione di fiducia per Camarda, che sin qui era stato intoccabile come centravanti titolare dell'Under 21.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.
Ottobre, con la ripresa del campionato e i tanti impegni, può e deve essere necessariamente il mese della svolta per Camarda.
Il Milan, tra Serie A ed Europa League, giocherà 7 partite nel giro di due settimane. Camarda è l'unica alternativa a Ramos ed inevitabilmente ci sarà più bisogno di lui per dosare le energie.
In questo mese Camarda si giocherà gran parte delle sue possibilità di guadagnarsi una conferma al Milan, altrimenti a gennaio è probabile che qualcosa in tal senso possa muoversi, magari con un prestito che possa permettergli di trovare maggiore continuità. Dipenderà tutto dalla fiducia di Amorim e da come Camarda risponderà sul campo.