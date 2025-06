Camarda lascia il Milan e va al Lecce, accordo trovato: la formula dell'operazione tra i due club

Il giovane attaccante rossonero si prepara a diventare un nuovo giocatore del Lecce: sarà la prima esperienza da professionista lontano da Milano.

Francesco Camarda si prepara a lasciare il Milan: è fatta per il suo approdo al Lecce, che dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata in casa della Lazio giocherà in Serie A anche nella prossima stagione.

Come rivela Sky, i due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Camarda in Salento. La firma e l'ufficialità sono quindi destinate ad arrivare a stretto giro di posta.

Per Camarda, che nella scorsa stagione si è diviso tra la rosa del Milan e del Milan Futuro (Serie C), si tratterà dunque della prima esperienza da professionista lontano da Milano e dai colori rossoneri.