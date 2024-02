Il giovanissimo attaccante, che ha già debuttato in Prima squadra col Milan, continua a crescere in Primavera.

Ma che fine ha fatto Francesco Camarda? Il giovanissimo attaccante è un po' uscito dai radar al Milan, ma il futuro è tutto dalla sua parte.

L'esplosione di Luka Jovic ha inevitabilmente chiuso gli spazi per Camarda in Prima squadra, col ragazzo che è tornato a giocare stabilmente in Primavera.

Nulla di strano, considerato che stiamo parlando di un classe 2008. Anche se con qualità nettamente sopra la media rispetto ai pari età.