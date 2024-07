Camarda conquista anche l'Under 19: perché il Milan cerca un altro attaccante dopo Morata?

Camarda segna e incanta anche con l’U19, il Milan al momento non cambia strategia su di lui: ma serve davvero un nuovo investimento in attacco?

Altri due goal, ancora una volta decisamente pesanti. Questa volta con l’Italia Under 19.

Alla prima da titolare con la maglia azzurra nell’Europeo Under 19, Franceco Camarda ha messo a segno una doppietta – una rete per tempo – trascinando l’Italia nel successo per 3-0 contro l’Irlanda del Nord che è valso l’aritmetico primo posto nel girone, l'accesso alla semifinale della competizione e il pass per i Mondiali Under 20 in programma tra un anno in Cile.

L’ennesimo show del baby attaccante del Milan ha fatto sorgere più di un dubbio a diversi tifosi rossoneri e non solo: ma la squadra allenata da Fonseca ha davvero bisogno di un nuovo attaccante oltre a Morata?