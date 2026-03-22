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Osimhen Kvaratskhelia NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Calzona sul decimo posto del Napoli dopo il terzo Scudetto: "Osimhen non si allenava mai, Kvaratskhelia era infelice"

Francesco Calzona, uno dei tecnici transitati per Napoli nel 2023/2024, svela particolari su quella stagione da incubo: "Acquisti non all'altezza, malumore generale". E su Osimhen e Kvara...

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Una stagione inspiegabile. Perché l'anno prima era arrivato uno Scudetto storico.


Il Napoli 2023/2024 anziché cavalcare l'onda tricolore si è sciolto al sole, chiudendo al decimo posto tra contestazioni e rabbia per un cammino che ha costretto Aurelio De Laurentiis a rilanciare con gli interessi un progetto che sembrava clamorosamente picchiare verso il basso.


Uno dei tecnici transitati sotto al Vesuvio in quel percorso maledetto è stato Francesco Calzona, l'ultimo dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri: il ct della Slovacchia, che ha accettato il duplice incarico, a Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato aneddoti relativi a cosa non ha funzionato. Inclusi retroscena sui due big della rosa azzurra: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

  • "C'ERA GENTE CHE PENSAVA SOLO AD ARRIVARE A FINE STAGIONE"

    "Sicuramente, come i fatti dimostrano, già a giugno erano tutti fuori e quello ha inciso tantissimo, oltre a tutti i problemi che c'erano: calciatori con la società, gente che pensava solo ad arrivare a fine stagione".


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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "ACQUISTI NON ALL'ALTEZZA"

    "Ma più che altro è che quei 5-6 acquisti fatti, nessuno è stato all'altezza ed infatti a fine anno sono stati tutti messi fuori da progetto. È rimasto solo Ngonge, che alla fine è rimasto l'anno scorso ma praticamente non ha giocato e quest'estate è stato ceduto".


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  • "OSIMHEN NON SI ALLENAVA, KVARA ERA INFELICE"

    "C'era malumore generale: Osimhen che non si allenava mai, Kvara che non era felice. Insomma, potrei elencare tantissimi problemi. Sicuramente non pensavo di ritrovarmi in una situazione così delicata, però è stata una bellissima esperienza".


  • "ANNATA DISGRAZIATA, MA HO NAPOLI NEL CUORE"

    "Ho imparato tantissimo, non ho mai avuto problemi con i calciatori, con nessuno in assoluto. Questo mi fa piacere. Lo stesso con la società, ho un ottimo rapporto col club, col presidente, però veramente è stata un'annata disgraziata".


    "Napoli ce l’ho nel cuore, ho un ottimo rapporto con i tifosi. Ogni volta che sono in città mi fermano in tanti, per cui la sento come casa mia. Ci tornerei anche domattina, senza il minimo dubbio. Nessuno si può permettere di dire no al Napoli".

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