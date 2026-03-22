Calzona sul decimo posto del Napoli dopo il terzo Scudetto: "Osimhen non si allenava mai, Kvaratskhelia era infelice"

Una stagione inspiegabile. Perché l'anno prima era arrivato uno Scudetto storico.





Il Napoli 2023/2024 anziché cavalcare l'onda tricolore si è sciolto al sole, chiudendo al decimo posto tra contestazioni e rabbia per un cammino che ha costretto Aurelio De Laurentiis a rilanciare con gli interessi un progetto che sembrava clamorosamente picchiare verso il basso.





Uno dei tecnici transitati sotto al Vesuvio in quel percorso maledetto è stato Francesco Calzona, l'ultimo dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri: il ct della Slovacchia, che ha accettato il duplice incarico, a Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato aneddoti relativi a cosa non ha funzionato. Inclusi retroscena sui due big della rosa azzurra: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.