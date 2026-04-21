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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Francesco Schirru

Calzona lascia la Slovacchia? Non è ancora detto: contratto scaduto, ma sono previsti nuovi colloqui

Slovacchia
F. Calzona

Nonostante le voci sull'addio, Calzona potrebbe rimanere alla guida della Slovacchia: le parti si incontreranno nuovamente per l'eventuale conferma del tecnico italiano.

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Francesco Calzona ha concluso il suo contratto come commissario tecnico della Slovacchia, ma le parti sono a colloquio per un possibile prolungamento del rapporto. Dopo il mancato accesso al Mondiale, visto il k.o nei playoff che hanno sancito anche l'eliminazione dell'Italia, l'allenatore italiano non ha ancora chiarito la sua scelta sull'abbandonare la rappresentativa e provare una nuova avventura o meno.

"Il comitato che rappresenta il calcio slovacco in questa materia ha tenuto colloqui con Francesca Calzona la scorsa settimana e ha concordato ulteriori colloqui con lui" ha fatto sapere la federazione slovacca nel pomeriggio di martedì, smentendo così l'addio certo del classe 1968. "Dopo il consenso reciproco, è stata fissata la data della riunione successiva di tutti i partecipanti competenti. Questo significa che una riunione è prevista per la prossima settimana, confermata da Calzona".

Calzona aveva sostituito Mazzarri per il girone di ritorno, non riuscendo ad evitare il mancato accesso alle coppe europee. Dopo gli anni vissuti in città da collaboratore tecnico, il periodo campano del 2024 è stato il primo alla guida di nuova grande squadra come allenatore in capo.

  • RITORNO IN ITALIA?

    Calzona ha vissuto la sua vita da allenatore soprattutto da vice o collaboratore tecnico, fino a quando ha deciso di accettare la panchina della Slovacchia prima, con il Napoli nel mezzo.

    Forte di questo ultimo quadriennio Calzona potrebbe ora cercare un ruolo da mister in Serie A, così da guidare un team del massimo livello da inizio campionato per la prima volta nella sua carriera, cominciata vent'anni fa tra i dilettanti.

    Prima di tutto però ci saranno nuovi colloqui tra il ct e la Slovacchia, i quali potrebbero di fatto portare a un prolungamento dell'accordo oltre la scadenza del 31 marzo.

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