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Hakan Calhanoglu TurchiaGetty Images
Michael Baldoin

Calhanoglu vuole evitare passi falsi in Kosovo-Turchia: "Vietato sottovalutare l'avversario: sono stato eliminato dal Bodo/Glimt con l'Inter"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Kosovo vs Turchia
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Il centrocampista dell'Inter non ha alcuna intenzione di fare passi falsi e, contro il Kosovo, vuole conquistare un posto al prossimo Mondiale: "Sentiamo la pressione ma vogliamo raggiungere la qualificazione".

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Una stagione tra alti e bassi, segnata dai continui infortuni che hanno limitato le prestazioni di Hakan Calhanoglu con l’Inter.

Ora, però, il centrocampista turco ha un solo obiettivo: la sfida della sua Nazionale contro il Kosovo, partita decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Vietato sottovalutare l’avversario: lo stesso Calhanoglu mette in guardia sul rischio di cali di concentrazione. “Non sottovaluto nessuno - spiega - nel calcio il pericolo è sempre dietro l’angolo: con l’Inter siamo stati eliminati dal Bodo/Glimt.”

  • "NON SOTTOVALUTIAMO IL KOSOVO: CON L'INTER SONO STATO ELIMINATO DAL BODO/GLIMT"

    "Non sottovaluto mai nessun avversario. Con l'Inter siamo stati eliminati dal Bodo Glimt. Manca solo una partita ai Mondiali. Non si tratta di qualità, ma di chi dimostra più cuore. Ne siamo consapevoli e siamo pronti."

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  • "IL KOSOVO HA TANTI GIOCATORI DI QUALITÀ"

    "Ricordo la nostra prima partita contro il Kosovo. Sono molto forti e hanno ottimi giocatori. Bisogna riconoscerlo. Anche il loro allenatore è bravo. Conosco Vedat Muriqi e Vojvoda. Conosco qualche parola in albanese, ma non le dirò. Ho degli amici intimi lì, non dirò una parola (ride.ndr). Il Kosovo ha molti giocatori pericolosi. Hanno Fisnik Asllani. Vedat è molto bravo sotto porta e sui calci piazzati. C'è anche Zhegrova della Juventus. Non li elencherò tutti individualmente, sarebbe scortese. Sono tutti bravi e di alta qualità"

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  • "SENTIAMO LA PRESSIONE MA SIAMO MOTIVATI E VOGLIAMO IL MONDIALE"

    "Il Mondiale è un sogno che abbiamo fin da piccoli. Nel 2002 i nostri ‘fratelli maggiori’ ci sono riusciti, e noi siamo cresciuti sognando quel momento. Ora tocca a noi scendere in campo, manca solo una partita. La nostra priorità è rappresentare al meglio il Paese e rendere orgogliosa la nostra gente. In questi due anni e mezzo con il mister abbiamo fatto passi avanti molto importanti. L’Europeo è andato bene. Nel gruppo c’è un’ottima atmosfera. Siamo molto motivati, anche se sentiamo la pressione".

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