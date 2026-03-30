Calhanoglu vuole evitare passi falsi in Kosovo-Turchia: "Vietato sottovalutare l'avversario: sono stato eliminato dal Bodo/Glimt con l'Inter"

Una stagione tra alti e bassi, segnata dai continui infortuni che hanno limitato le prestazioni di Hakan Calhanoglu con l’Inter.
Ora, però, il centrocampista turco ha un solo obiettivo: la sfida della sua Nazionale contro il Kosovo, partita decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale.
Vietato sottovalutare l’avversario: lo stesso Calhanoglu mette in guardia sul rischio di cali di concentrazione. “Non sottovaluto nessuno - spiega - nel calcio il pericolo è sempre dietro l’angolo: con l’Inter siamo stati eliminati dal Bodo/Glimt.”