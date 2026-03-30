Calhanoglu vuole evitare passi falsi in Kosovo-Turchia: "Vietato sottovalutare l'avversario: sono stato eliminato dal Bodo/Glimt con l'Inter"

"Ricordo la nostra prima partita contro il Kosovo. Sono molto forti e hanno ottimi giocatori. Bisogna riconoscerlo. Anche il loro allenatore è bravo. Conosco Vedat Muriqi e Vojvoda. Conosco qualche parola in albanese, ma non le dirò. Ho degli amici intimi lì, non dirò una parola (ride.ndr). Il Kosovo ha molti giocatori pericolosi. Hanno Fisnik Asllani. Vedat è molto bravo sotto porta e sui calci piazzati. C'è anche Zhegrova della Juventus. Non li elencherò tutti individualmente, sarebbe scortese. Sono tutti bravi e di alta qualità"