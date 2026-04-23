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Calhanoglu InterGetty
Alessandro De Felice

Calhanoglu resta all'Inter? La decisione sul futuro e la scelta sul rinnovo: quando scade il contratto, il pressing di Chivu e la volontà del turco

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Il centrocampista turco confermato, almeno fino al 2027: decisivi Chivu, i numeri stagionali e la volontà del calciatore di continuare. E si torna a parlare di rinnovo del contratto.

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Hakan Calhanoglu e l’Inter avanti insieme. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha ormai preso una decisione chiara sul futuro del centrocampista turco: il regista è considerato incedibile e la società è pronta ad affrontare anche il tema del rinnovo.

Una scelta maturata prima ancora della doppietta contro il Como, sulla spinta del rendimento del giocatore, del pressing dell’allenatore Cristian Chivu e della volontà dello stesso Calhanoglu di restare a Milano.

A fine stagione non ci sarà alcuna separazione: il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 verrà rispettato anche senza un immediato prolungamento.

  • CALHANOGLU NON SI MUOVE

    Per La Gazzetta dello Sport, in casa Inter è stata abbassata la saracinesca sul mercato: Calhanoglu non è in vendita.

    Il club si è convinto definitivamente osservando l’impatto del turco sul gioco e sul rendimento della squadra. Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha spiegato alla rosea che il centrocampista rappresenta “mezza squadra”, sottolineando come i compagni si sentano più sicuri con lui in cabina di regia.

    Anche Cesc Fabregas, dopo la semifinale di Coppa Italia, aveva definito il turco un giocatore “inimitabile”, raccontando di controllare sempre la sua presenza prima di affrontare l’Inter, paragonandolo a campioni come Pirlo, Modric e Kroos.


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  • CHIVU DECISIVO

    Il ruolo di Cristian Chivu è stato determinante. L’allenatore considera Calhanoglu insostituibile in mezzo al campo e ha chiesto alla società di trattenerlo.

    La Gazzetta dello Sport racconta che il turco si era già lasciato convincere dalle parole del nuovo tecnico, che gli aveva promesso centralità assoluta nel progetto.

    Anche Il Corriere dello Sport conferma che tra Chivu e Calhanoglu si è creato un legame speciale.

    Il tecnico rumeno, convinto della necessità di avere una squadra pronta a verticalizzare rapidamente, ritiene fondamentale un giocatore con la sua visione di gioco e lo ha comunicato chiaramente alla dirigenza.


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  • LA VOLONTÀ DI CALHA E IL NODO RINNOVO

    Secondo La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu aveva già deciso la scorsa estate di restare in Italia nonostante il pressing dichiarato del Galatasaray e nonostante le tensioni estive con Lautaro Martinez.

    Oggi il legame con l’Inter è ancora più forte, tanto da poter prolungare la sua permanenza oltre le previsioni iniziali.

    Il contratto attuale, ricorda La Gazzetta dello Sport, garantisce al centrocampista 6,5 milioni netti a stagione e scade il 30 giugno 2027. La discussione per il rinnovo non è ancora iniziata, ma verrà affrontata al termine del mercato, salvo cambi di scenario.

    Nei confronti con Oaktree a inizio aprile sono emersi i limiti imposti dal fondo sui rinnovi per i calciatori di età superiore ai 30 anni. Calhanoglu avrebbe gradito un prolungamento a cifre almeno pari all’attuale stipendio, ma per ora non ci sono state aperture.

    È stato quindi trovato un compromesso: proseguire insieme fino alla scadenza del contratto, salvo future evoluzioni o l’eventuale disponibilità del giocatore ad accettare un ingaggio inferiore.


  • NUMERI DA LEADER

    I dati stagionali rafforzano la scelta dell’Inter. Calhanoglu ha segnato 12 goal in 30 presenze, di cui soltanto 5 su rigore.

    Nella scorsa stagione aveva realizzato 11 reti in 47 partite, con 7 penalty trasformati. La media realizzativa è quindi cresciuta sensibilmente nonostante il minor numero di minuti giocati.

    Alle 12 reti si aggiungono i 7 assist complessivi, numeri che lo confermano tra gli uomini decisivi della stagione.


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  • INFORTUNI E GESTIONE

    L’unico elemento di riflessione riguarda la tenuta atletica. I problemi muscolari, soprattutto in inverno, gli hanno fatto saltare 14 impegni tra stop e ricadute, aprendo valutazioni interne sul futuro.

    Lo stesso giocatore ha però rassicurato club e tecnico, spiegando di non aver mai vissuto una stagione con così tanti problemi fisici e di aver compreso la necessità, superati i trent’anni, di gestire meglio il proprio corpo.

    Nonostante questo, il rendimento complessivo è rimasto di altissimo livello, con Calhanoglu che si sta confermando un pilastro della formazione nerazzurra.

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