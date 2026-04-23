Calhanoglu resta all'Inter? La decisione sul futuro e la scelta sul rinnovo: quando scade il contratto, il pressing di Chivu e la volontà del turco

Hakan Calhanoglu e l’Inter avanti insieme. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha ormai preso una decisione chiara sul futuro del centrocampista turco: il regista è considerato incedibile e la società è pronta ad affrontare anche il tema del rinnovo.

Una scelta maturata prima ancora della doppietta contro il Como, sulla spinta del rendimento del giocatore, del pressing dell’allenatore Cristian Chivu e della volontà dello stesso Calhanoglu di restare a Milano.

A fine stagione non ci sarà alcuna separazione: il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 verrà rispettato anche senza un immediato prolungamento.