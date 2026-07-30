Un'altra estate al centro delle voci di mercato per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta Fotomaç il Fenerbahçe ha messo il centrocampista dell'Inter nel mirino e avrebbe già mosso i primi passi per convincerlo a scegliere Istanbul per continuare la sua carriera. Nel viaggio in Italia di Cihan Kamer, membro del CdA del Fenerbahce, per discutere con il Milan di Rafa Leao ci sono stati contatti con l'entourage dell'ex Milan. Il giocatore - si legge - vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Turchia e sarebbe favorevole anche all'idea di vestire la maglia del Fenerbahçe.
Calhanoglu può andare al Fenerbahçe: in Turchia assicurano che il centrocampista dell'Inter ha già dato la sua disponibilità
IL FENER E LA NECESSITA' DI COMPRARE GIOCATORI TURCHI
Sempre secondo quanto scrivono in Turchia, Calhanoglu aveva già avuto dei contatti con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, poi sconfitto nelle elezioni da Aziz Yildirim, ma anche il nuovo corso ha il suo nome sulla lista. Calhanoglu è considerato un top player in grado di far fare il salto di qualità alla rosa e la nuova regola del campionato turco che dalla prossima stagione prevede il limite dei 10+4 stranieri spinge tutti i club della Superlig a rafforzare il proprio nucleo di giocatori turchi.
CHAMPIONS E COSTI
Il Fenerbahçe prepara l'assalto, che potrebbe arrivare dopo l'11 agosto, giorno del riorno del turno preliminare di qualificazione al girone finale di Champions League contro lo Sturm Graz. In caso di qualificazione al playoff, l'ultimo ostacolo prima della League Phase di Champions League, il Fener sarebbe sicuro di giocare almeno l'Europa League (in caso di eliminazione al playoff). E potrebbe garantire ai nuovi arrivati, che siano Calhanoglu o Leao, la vetrina europea. Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza tra un anno, nel 2027, è valutato dall'Inter 25-30 milioni di euro. Il suo ingaggio attuale è di 6 milioni di euro netti.
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