Calhanoglu può andare al Fenerbahçe: in Turchia assicurano che il centrocampista dell'Inter ha già dato la sua disponibilità

Un'altra estate al centro delle voci di mercato per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta Fotomaç il Fenerbahçe ha messo il centrocampista dell'Inter nel mirino e avrebbe già mosso i primi passi per convincerlo a scegliere Istanbul per continuare la sua carriera. Nel viaggio in Italia di Cihan Kamer, membro del CdA del Fenerbahce, per discutere con il Milan di Rafa Leao ci sono stati contatti con l'entourage dell'ex Milan. Il giocatore - si legge - vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Turchia e sarebbe favorevole anche all'idea di vestire la maglia del Fenerbahçe.