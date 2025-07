Calhanoglu e Lautaro sorridenti, insieme: la foto che tutti i tifosi dell'Inter aspettavano

Dopo le polemiche del Mondiale, ecco la pace tra Lautaro e Calhanoglu: una foto su Instagram mette fine ai dubbi dei fans interisti.

Calhanoglu e Lautaro, pace fatta. Dopo l'annuncio da parte del turco, che aveva evidenziato come fosse tutto risolto con il capitano dell'Inter in seguito alle polemiche del Mondiale, ora per i tifosi nerazzurri anche un'importante foto che fa tirare un sospiro di sollievo agli stessi in vista dell'ormai imminente nuova stagione 2025/2026.

"Con Lautaro? Sì, abbiamo parlato" aveva detto Calhanoglu qualche giorno fa, confermando la volontà di rimanere all'Inter dopo le voci su Galatasaray e Fenerbahce. "Siamo professionisti, abbiamo parlato non c'è problema. Quando torna il capitano torna lo abbracciamo e basta. Adesso è in vacanza. Giusto così. Avevamo la testa piena e adesso siamo tutti rilassati e guardiamo avanti".

Tramite una storia di Instagram di Lautaro, i due hanno voluto mostrare con una foto silenziosa, ma chiarificatrice, la pace fatta: sorridenti, insieme, con il braccio del turco sulla spalla di Lautaro. Il tanto agognato abbraccio. Un'immagine, inutile dirlo, immediatamente virale soprattutto nelle pagine dei tifosi interisti, pronti ad un 25/26 oramai imminente e che per la società di Marotta dovrà essere di riscatto dopo le ampie delusioni di quella passata.