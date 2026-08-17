Calhanoglu e l'obiettivo dell'Inter per la nuova stagione: "Dominare il campionato, in cinque anni ho vinto otto trofei"

"Qualcosa di speciale con Chivu? Sicuramente, tutti pensavano che eravamo morti dopo quello che era successo l'anno prima. La squadra ha avuto una mentalità forte, quando c'è stato un momento difficile, abbiamo risposto sul campo ed è questo quello che ha fatto la differenza.





Non posso dire niente su Inzaghi, mi ha voluto tanto quando è venuto all'Inter e sono cresciuto tanto con lui come giocatore e come persona. Chivu è diverso, a lui interessi più come persona. Per lui non è più importante il calcio ma sei importante tu come persona, come ti senti, è sempre disponibile, ti dà fiducia e ti fa sentire bene"