Hakan Calhanoglu è tornato ancora una volta centrale nel progetto tecnico dell'Inter. Il centrocampista turco sta mettendo minutaggio e fisicità crescente in vista dell'esordio stagionale contro il Monza e nel corso della tournée in Oriente completata dai nerazzurri ha concesso una lunga intervista ai microfoni di BeIn Sports Australia per fare il punto sul futuro suo e del club. Chiaro l'input: vincere ancora altri trofei!
Calhanoglu e l'obiettivo dell'Inter per la nuova stagione: "Dominare il campionato, in cinque anni ho vinto otto trofei"
I GOAL DA FUORI
"Non ci sono segreti, tutti mi conoscono. Anche i miei compagni, prima della partita o durante l'intervallo mi dicono sempre 'se hai la possibilità di tirare, tira'. Riconosco anche io la mia qualità, a volte, quando sono libero, tiro in porta e qualche volta va bene"
IL CALCIO ITALIANO VS IL CALCIO TEDESCO
"Due stili differenti, in Italia è più tattico e difensivista, in Germania invece più offensivo quando ero lì, magari ora è cambiato. Non è facile fare gol in Italia, tutte le squadre difendono bene, anche le piccole.
La Serie A è un gran bel campionato, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo, stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono, per me è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga"
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CHIVU E INZAGHI
"Qualcosa di speciale con Chivu? Sicuramente, tutti pensavano che eravamo morti dopo quello che era successo l'anno prima. La squadra ha avuto una mentalità forte, quando c'è stato un momento difficile, abbiamo risposto sul campo ed è questo quello che ha fatto la differenza.
Non posso dire niente su Inzaghi, mi ha voluto tanto quando è venuto all'Inter e sono cresciuto tanto con lui come giocatore e come persona. Chivu è diverso, a lui interessi più come persona. Per lui non è più importante il calcio ma sei importante tu come persona, come ti senti, è sempre disponibile, ti dà fiducia e ti fa sentire bene"
VOGLIAMO DOMINARE
"L'obiettivo è sempre rivincere o dominare il campionato. In 5 anni ho vinto 8 trofei e giocato 2 finali di Champions, avrei voluto vincerne una ma il calcio è così. L'obiettivo è sempre confermarsi in Italia, provare a rivincere e a dominare. Ci proveremo ancora"
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IDOLI E PIÙ FORTI? THURAM
"Idolo? Mi piaceva guardare Ronaldinho, mi ha ispirato tanto, era lui il mio idolo. I più forti con cui ho giocato? Son, Ibrahimovic, ce ne sono tanti forti, non è facile scegliere. All'Inter ce ne sono tanti forti, se ne scelgo uno, altri sono tristi. Scelgo uno dell'Inter e dico Thuram"
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