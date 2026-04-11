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Hakan Calhanoglu Inter RomaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Calhanoglu difende Svilar dopo Inter-Roma: "La palla cambia direzione, chi lo critica provi lui a stare in porta"

Serie A
Inter
H. Calhanoglu

Il centrocampista turco dell'Inter sul confronto tra gli ultimi due allenatori: "Bellissimo rapporto con Inzaghi, Chivu è ancora più empatico".

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Contro la Roma ha dato un ulteriore saggio della sua qualità balistica, realizzando una rete fondamentale per il corso della partita: Hakan Calhanoglu è l'arma in più dell'Inter in questo finale di stagione dopo le varie assenze dovute agli infortuni.

Il turco si è ripreso la regia del centrocampo e i risultati si sono visti subito: un'iniezione di fiducia importante in vista dell'insidiosa trasferta di Como.

Calhanoglu ha rilasciato un'intervista a 'la Repubblica': tanti i temi trattati, a partire dalle critiche ricevute da Svilar per il goal subìto a San Siro proprio dall'ex Milan.

  • L'EUROGOAL CONTRO LA ROMA

    "Capisco che Bastoni non riesce a crossare e mi metto in posizione. Zielinski mi vede e me la passa. Controllo che non ci sia nessuno dietro, sposto la palla avanti e calcio. Ma non è stata la mia rete più bella. Il tiro contro il Verona era più angolato".

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  • LE CRITICHE A SVILAR

    "A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la para. La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso. È un effetto che cerco, colpendo da sotto".

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  • IL CONFRONTO PRIMA DELLA PARTITA

    "Ci confrontiamo spesso nei momenti importanti. Ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più, prenderci più responsabilità. È ancora vivo il ricordo dello scudetto perso per un punto, non vogliamo che succeda ancora. Dobbiamo continuare così, e chiudere il prima possibile".

  • LAUTARO ANCORA K.O.

    "Quando non c'è manca, sia perché segna tanto ed è sempre pericoloso, sia per la personalità. Ma in spogliatoio non c'è solo lui, ci sono anche altri con grande esperienza e carisma. Sommer, Akanji, Acerbi".

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  • IL CONFRONTO TRA INZAGHI E CHIVU

    "Con Simone ho un bellissimo rapporto: mi ha voluto tanto in squadra. Chivu è ancora più empatico, più vicino ai giocatori. Gli interessa come stai fuori dal campo".

  • IL FUTURO DOPO IL CALCIO

    "Più come manager che come allenatore: direttore sportivo, dirigente in federazione o procuratore. Sto già leggendo e studiando per questo".

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