Calhanoglu difende Svilar dopo Inter-Roma: "La palla cambia direzione, chi lo critica provi lui a stare in porta"

Contro la Roma ha dato un ulteriore saggio della sua qualità balistica, realizzando una rete fondamentale per il corso della partita: Hakan Calhanoglu è l'arma in più dell'Inter in questo finale di stagione dopo le varie assenze dovute agli infortuni.
Il turco si è ripreso la regia del centrocampo e i risultati si sono visti subito: un'iniezione di fiducia importante in vista dell'insidiosa trasferta di Como.
Calhanoglu ha rilasciato un'intervista a 'la Repubblica': tanti i temi trattati, a partire dalle critiche ricevute da Svilar per il goal subìto a San Siro proprio dall'ex Milan.