Calhanoglu ancora decisivo, ma i dubbi sul futuro restano: l'Inter può davvero fare a meno di lui?

Nell'Inter in versione schiacciasassi contro la Roma c'è spazio per l'ennesima gemma stagionale di Hakan Calhanoglu, vero e proprio trascinatore col tiro da 30 metri che ha incenerito Svilar poco prima dell'intervallo.
Una gemma significativa dell'importanza che il turco ha per questa squadra, chiamata tra qualche settimana a compiere una scelta in merito al futuro di un giocatore che già un anno fa ha seriamente rischiato di salutare Milano.
Tra nodo contratto e sirene turche, Calhanoglu continua a brillare e a tenere per mano l'Inter nel rush finale per lo Scudetto: un apporto a cui sarà terribilmente difficile rinunciare.