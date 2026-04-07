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Hakan Calhanoglu Inter RomaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Calhanoglu ancora decisivo, ma i dubbi sul futuro restano: l'Inter può davvero fare a meno di lui?

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Inter
H. Calhanoglu

Decimo goal stagionale per Calhanoglu, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto con l'Inter: il futuro del turco è tutto da scrivere.

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Nell'Inter in versione schiacciasassi contro la Roma c'è spazio per l'ennesima gemma stagionale di Hakan Calhanoglu, vero e proprio trascinatore col tiro da 30 metri che ha incenerito Svilar poco prima dell'intervallo.

Una gemma significativa dell'importanza che il turco ha per questa squadra, chiamata tra qualche settimana a compiere una scelta in merito al futuro di un giocatore che già un anno fa ha seriamente rischiato di salutare Milano.

Tra nodo contratto e sirene turche, Calhanoglu continua a brillare e a tenere per mano l'Inter nel rush finale per lo Scudetto: un apporto a cui sarà terribilmente difficile rinunciare.

  • I NUMERI DI CALHANOGLU

    Doppia cifra di goal per Calhanoglu, giunto a quota dieci dopo il gioiello di domenica sera: cinque di questi sono arrivati grazie a tiri scoccati da fuori area.

    L'arma della conclusione dalla lunga distanza si è spesso rivelata foriera di soddisfazioni per l'Inter: basti pensare a un altro stoccatore come Zielinski, più volte decisivo con questa dote.

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  • NODO CONTRATTO

    Il contratto con l'Inter di Calhanoglu scadrà il 30 giugno 2027 e al momento non vi sono novità particolarmente rilevanti su un eventuale rinnovo che prolungherebbe la permanenza in nerazzurro oltre quella data.

    Una situazione resa incerta dal possibile affondo estivo del Galatasaray che già un anno fa provò a strappare (senza successo) ai nerazzurri il turco, attratto dalla possibilità di vestire la maglia della squadra che non ha mai nascosto di tifare.

    Senza un accordo per il prolungamento, l'Inter si vedrebbe costretta a cedere il classe 1994 per evitare lo scenario di un addio a parametro zero tra un anno: una bella gatta da pelare per Marotta e Ausilio.

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  • STANKOVIC BRILLA IN BELGIO

    L'eventuale sostituto di Calhanoglu è da tempo già stato individuato: quell'Aleksandar Stankovic che tanto bene sta facendo in Belgio con la maglia del Club Brugge.

    Proprio ieri ha trovato l'ottava rete stagionale nel successo per 4-2 sull'Anderlecht, in un match valido per la fase playoff della Jupiler Pro League: dato appariscente, che dunque non può passare inosservato.

    Non solo ordine e geometrie ma anche tanta carne al fuoco dal punto di vista realizzativo per Stankovic, che l'Inter può riportare alla base pagando 23 milioni di euro alla controparte belga il prossimo 1° luglio: investimento che, stando alle ultime voci, si farà.


  • L'INTER PUÒ FARE A MENO DI CALHANOGLU?

    Questo Calhanoglu resta però un patrimonio dal valore inestimabile per l'Inter, che però potrebbe vedersi costretta a prendere atto della fine del rapporto se dalla Turchia dovesse arrivare un'offerta allettante per un giocatore in scadenza di contratto.

    Lo scenario migliore per i nerazzurri sarebbe la permanenza di Calhanoglu che dovrebbe agire da chioccia per Stankovic, in vista del vero e proprio passaggio di consegne che prima o poi arriverà in modo inevitabile.

    Sotto l'aspetto puramente tecnico, l'Inter si ritroverebbe in rosa due interpreti di livello elevatissimo nel ruolo di regista: situazione che però stonerebbe sul lato economico, a meno di un rinnovo che appare piuttosto lontano.

    Ad oggi l'Inter non può permettersi di fare a meno di Calhanoglu, ma questa convinzione potrebbe cambiare se dal Belgio dovesse rientrare alla base uno Stankovic molto più maturo ed esperto, finalmente pronto a raccogliere un'eredità così pesante: la risposta al quesito arriverà comunque nei prossimi mesi che, per l'Inter, si preannunciano particolarmente 'caldi'.

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