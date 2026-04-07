Calhanoglu ancora decisivo, ma i dubbi sul futuro restano: l'Inter può davvero fare a meno di lui?

L'eventuale sostituto di Calhanoglu è da tempo già stato individuato: quell'Aleksandar Stankovic che tanto bene sta facendo in Belgio con la maglia del Club Brugge.

Proprio ieri ha trovato l'ottava rete stagionale nel successo per 4-2 sull'Anderlecht, in un match valido per la fase playoff della Jupiler Pro League: dato appariscente, che dunque non può passare inosservato.

Non solo ordine e geometrie ma anche tanta carne al fuoco dal punto di vista realizzativo per Stankovic, che l'Inter può riportare alla base pagando 23 milioni di euro alla controparte belga il prossimo 1° luglio: investimento che, stando alle ultime voci, si farà.



