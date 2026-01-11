Calendario troppo fitto: salterà lo stage della Nazionale per preparare i playoff per i Mondiali

Si giocheranno a marzo i playoff che decreteranno quali saranno le ultime Nazionali europee a qualificarsi per i Mondiali del 2026.
Come è noto, tra le squadre che prenderanno parte agli spareggi ci sarà anche l’Italia, il cui ovvio obiettivo è quello di non saltare per la terza volta consecutiva il torneo.
Gli Azzurri affronteranno il prossimo 26 marzo, a Bergamo, l’Irlanda del Nord in una gara secca che stabilirà quale delle due rappresentative sfiderà poi, in trasferta, Galles o Bosnia nella ‘finale’ che metterà in palio uno dei quattro pass ancora a disposizione.
Due partite dunque dal peso specifico elevatissimo, alle quali l’Italia potrebbe arrivare non nelle migliori condizioni possibili.
Secondo quanto riportato, infatti, dal Corriere della Sera, non ci sono gli spiragli per organizzare uno stage di preparazione a Coverciano.