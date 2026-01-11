Calendario troppo fitto: salterà lo stage della Nazionale per preparare i playoff per i Mondiali

Il commissario tecnico azzurro, Rino Gattuso, aveva chiesto di poter organizzare uno stage a Coverciano di un paio di giorni, per avere modo di ritrovare un gruppo che sarebbe altrimenti arrivato alle decisive sfide degli spareggi dopo ben quattro mesi dall’ultima partita giocata.

Per tale motivo si era ipotizzato anche di spostare la trentesima giornata di campionato, ma tale soluzione non è mai stata realmente presa in considerazione.

L’idea era quella di liberare i calciatori per due giorni (più quelli di viaggio) in una delle prime due settimane di febbraio, concentrando in una settimana un quarto di finale di Coppa Italia e, in quella successiva, gli altri tre, ma in quel caso Gattuso avrebbe dovuto rinunciare agli elementi che militano all’estero e a quelli impegnati in Coppa Italia nel periodo dello stage.

Si sarebbe però trattato di un raduno per pochissimi convocati.