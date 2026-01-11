Pubblicità
Calendario troppo fitto: salterà lo stage della Nazionale per preparare i playoff per i Mondiali

La Nazionale Azzurra si giocherà a marzo la qualificazione ai Mondiali del 2026: come spiegato dal Corriere della Sera, non ci sarà modo di organizzare lo stage richiesto da Gattuso.

Si giocheranno a marzo i playoff che decreteranno quali saranno le ultime Nazionali europee a qualificarsi per i Mondiali del 2026.

Come è noto, tra le squadre che prenderanno parte agli spareggi ci sarà anche l’Italia, il cui ovvio obiettivo è quello di non saltare per la terza volta consecutiva il torneo.

Gli Azzurri affronteranno il prossimo 26 marzo, a Bergamo, l’Irlanda del Nord in una gara secca che stabilirà quale delle due rappresentative sfiderà poi, in trasferta, Galles o Bosnia nella ‘finale’ che metterà in palio uno dei quattro pass ancora a disposizione.

Due partite dunque dal peso specifico elevatissimo, alle quali l’Italia potrebbe arrivare non nelle migliori condizioni possibili.

Secondo quanto riportato, infatti, dal Corriere della Sera, non ci sono gli spiragli per organizzare uno stage di preparazione a Coverciano.

  • PRESTO L’UFFICIALITÀ

    Come spiegato dal Corriere della Sera, la notizia non è ancora ufficiale, ma lo diventerà presto.

    A metà della prossima settimana la Lega Calcio renderà note le date degli anticipi e posticipi delle due giornate di campionato di inizio febbraio, oltre che quelle delle gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia.

    Con un calendario che si prospetta fittissimo, riuscire a trovare uno spazio per la Nazionale è praticamente impossibile.

    LA RICHIESTA DI GATTUSO

    Il commissario tecnico azzurro, Rino Gattuso, aveva chiesto di poter organizzare uno stage a Coverciano di un paio di giorni, per avere modo di ritrovare un gruppo che sarebbe altrimenti arrivato alle decisive sfide degli spareggi dopo ben quattro mesi dall’ultima partita giocata.

    Per tale motivo si era ipotizzato anche di spostare la trentesima giornata di campionato, ma tale soluzione non è mai stata realmente presa in considerazione.

    L’idea era quella di liberare i calciatori per due giorni (più quelli di viaggio) in una delle prime due settimane di febbraio, concentrando in una settimana un quarto di finale di Coppa Italia e, in quella successiva, gli altri tre, ma in quel caso Gattuso avrebbe dovuto rinunciare agli elementi che militano all’estero e a quelli impegnati in Coppa Italia nel periodo dello stage.

    Si sarebbe però trattato di un raduno per pochissimi convocati.

  • LA GESTIONE IN SMART WORKING

    Come spiegato dal Corriere della Sera, a disposizione di Gattuso è rimasta un’unica opzione: preparare gli spareggi in smart working.

    Dovrà telefonare ai vari giocatori, organizzare incontri e fare lunghi viaggi per vedere da vicino quegli elementi che potrebbero entrare nella lista dei suoi convocati.

    SOLO UN PAIO DI ALLENAMENTI AL COMPLETO

    Il calendario è estremamente intasato e non ammette soste.

    La Lega proverà ad anticipare quante più partite possibili in programma nella trentesima giornata (il 22 marzo), per consentire un mini-raduno.

    Proprio per quel giorno è prevista Fiorentina-Inter, ma se la compagine gigliata dovesse riuscire a qualificarsi per gli ottavi di Conference League, spostare la gara sarebbe impossibile.

    Se ciò dovesse accadere, prima dell’Irlanda del Nord, Gattuso avrebbe a disposizione il gruppo completo solo per un paio di allenamenti.

