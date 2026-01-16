Calendario e prospettive, perché lo Scudetto può essere una corsa solo tra Inter e Milan: mese decisivo per il Napoli

Per tutto il girone di andata è stato uno dei campionati più equilibrati di sempre in vetta, con addirittura quattro squadre che si sono alternate al primo posto. Dalla Roma al Napoli e il Milan fino all'Inter, capolista da qualche settimana.
Adesso però potrebbe nascere un nuovo campionato in testa, con solo due squadre coinvolte, ovvero le milanesi. La classifica ovviamente apre questo scenario dopo i recuperi che hanno visto la squadra di Antonio Conte perdere terreno. Ma non solo, c'è il calendario che rischia di far scivolare i Campioni d'Italia e soprattutto le prospettive delle seconda parte di stagione.
Da una parte l'Inter che ha dimostrato di poter affrontare senza problemi il doppio impegno e il Milan che invece dovrà pensare solo al campionato, dall'altra il Napoli, che invece ha confermato le grandi difficoltà a giocare ogni tre giorni, cosa che succederà con frequenza anche nelle prossime settimane.