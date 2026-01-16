Calendario e prospettive, perché lo Scudetto può essere una corsa solo tra Inter e Milan: mese decisivo per il Napoli

Nell'ultimo mese il Milan non ha avuto il vantaggio dei pochi impegni rispetto alle rivali visto che la Champions si è fermata e i rossoneri, come Inter e Napoli, sono volati in Arabia Saudita per la Supercoppa.

Tra supercoppa e recuperi, la squadra di Allegri ha dovuto giocare più volte ogni tre giorni, dimostrando le lacune di rosa a livello numerico. E il Milan ha pagato questo momento con qualche passo falso come con Genoa e Fiorentina.

Ora però la Champions ripartirà, Inter e Napoli dovranno spendere energie su più fronti e di conseguenza lasciare qualche punto. Il momento più duro da questo punto di vista è passato per il Milan che da qui in avanti potrà sfruttare di nuovo l'assenza delle Coppe. Motivi che spingono a pensare che i rossoneri possano realmente lottare per lo scudetto fino alla fine.