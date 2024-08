Calendario Champions Inter 2024/25: quando escono le date, gli orari e le partite in casa e in trasferta?

Champions League ancora più spettacolare con il nuovo format: le date, gli orari e il calendario completo delle gare dell’Inter.

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a tornare protagonista nell’edizione 2024/2025 della Champions League, la prima con la nuova formula a girone unico.

36 squadre partecipanti anziché 32 e formazioni che nella fase campionato non si sfideranno più nei match andata e ritorno, ma si incontreranno una sola volta, in casa e in trasferta.

Dal sorteggio del 29 agosto l’Inter conoscerà le 8 squadre che incontrerà nella prima fase di Champions League: 4 di questi incontri si disputeranno a San Siro, gli altri quattro invece in trasferta.