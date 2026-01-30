Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca

No, nonostante quel che Massimiliano Allegri ama ripetere, il Milan non ha chiuso il proprio mercato in entrata. E la dimostrazione è quel che sta accadendo sull'asse italo-inglese, tra Milano e Londra, con un obiettivo più che mai concreto: Jean-Philippe Mateta.

Nella notte, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport e confermato da Sky Sport, il club rossonero ha fatto grossi passi avanti col Palace. E ora conta di chiudere l'operazione subito, non a giugno, per regalare ad Allegri un nuovo centravanti.

L'operazione non è ancora chiusa, ma intanto un accordo di massima tra il Milan e il Crystal Palace è stato trovato. Con i rossoneri che sperano di portare Mateta a Milano entro lunedì, giorno di chiusura della finestra invernale del calciomercato.