Calciomercato Juventus, Giuntoli annuncia i prossimi movimenti: "Un colpo per reparto"

Cristiano Giuntoli traccia le linea guida del mercato della Juventus: “Ancora un colpo per reparto”. Le strategie del club bianconero.

La rivoluzione in casa Juventus è appena cominciata e non si fermerà certo ai colpi già chiusi in queste prime settimane di calciomercato.

Dopo il portiere Di Gregorio, il difensore Cabal e i centrocampisti Douglas Luiz e Khephren Thuram, in casa Juventus arriveranno almeno altri tre rinforzi, uno per reparto. Parola di Cristiano Giuntoli.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, il direttore sportivo della Juventus ha tracciato le linee guida del mercato bianconero: "Vogliamo puntellare ancora la squadra con un calciatore per reparto per dare al mister il massimo di quello che possiamo fare in questo momento”, le sue parole.

Ma quali potrebbero essere questi nuovi rinforzi di cui ha parlato Giuntoli?