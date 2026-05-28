Parlando del suo presente all’Arsenal, Calafiori ha ricordato la conquista del titolo inglese come uno dei momenti più importanti della sua carriera.

“Vincere la Premier era uno dei miei sogni da bambino. Ed è stato incredibile, per come è andata la stagione”.

Sul momento decisivo della corsa al titolo ha raccontato:

“Il momento più bello è stato il fischio finale della partita fra Bournemouth e City. Siamo esplosi tutti: staff, calciatori. Eravamo insieme a gufare. Ci siamo sentiti più leggeri. Il titolo mancava da 22 anni. Girando per la città, ho capito quanto fosse importante per i tifosi e per la gente”.



