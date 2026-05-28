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Calafiori ArsenalGetty Images
Alessandro De Felice

Calafiori sogna il ritorno alla Roma: "Un giorno mi piacerebbe tornare nella mia squadra del cuore, lì ho dei conti in sospeso"

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Il difensore dell’Arsenal, fresco vincitore della Premier League e atteso dalla finale di Champions contro il Psg, parla del futuro, della Roma, di Gasperini e del rapporto con Gattuso.

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Riccardo Calafiori è tornato a parlare del suo rapporto con la Roma e della possibilità di un ritorno in giallorosso.

Il difensore azzurro, reduce dalla vittoria della Premier League con l’Arsenal e in attesa della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ha raccontato la sua esperienza in Inghilterra, il sogno realizzato con l’Arsenal, il legame con la squadra della sua infanzia e il rapporto con Gattuso, oggi destinato alla panchina della Lazio.

Calafiori ha spiegato che il trasferimento in Premier League rappresentava una sfida personale.

Ce l'ho fatta, volevo uscire dalla comfort zone. Ma prima o poi credo di tornare, come si sta in Italia non si sta da nessuna parte”, ha detto a Cronache di Spogliatoio.

Il difensore ha poi aggiunto: “Ho dei conti in sospeso anche lì, come giocare nella Roma. Ora sto benissimo all'Arsenal e non vedo l'ora di giocare la finale di Champions”.

  • “VINCERE LA PREMIER SOGNO DA BAMBINO”

    Parlando del suo presente all’Arsenal, Calafiori ha ricordato la conquista del titolo inglese come uno dei momenti più importanti della sua carriera.

    “Vincere la Premier era uno dei miei sogni da bambino. Ed è stato incredibile, per come è andata la stagione”.

    Sul momento decisivo della corsa al titolo ha raccontato:

    “Il momento più bello è stato il fischio finale della partita fra Bournemouth e City. Siamo esplosi tutti: staff, calciatori. Eravamo insieme a gufare. Ci siamo sentiti più leggeri. Il titolo mancava da 22 anni. Girando per la città, ho capito quanto fosse importante per i tifosi e per la gente”.


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  • ITALIANO IN FINALE DI CHAMPIONS

    A pochi giorni dalla finale di Champions League, il difensore azzurro ha parlato anche dell’emozione di rappresentare l’Italia sul palcoscenico europeo.

    “Avrò l’occasione di portare in alto la nostra bandiera e provare a vincere il trofeo nell'anno in cui non ci siamo qualificati ai Mondiali. Le finali di Champions le giocavo alla Playstation con il mio migliore amico, Nicolò Cesaroni che sarà allo stadio a vedermi”.

    Sul modo in cui sta vivendo l’attesa della partita ha aggiunto:

    “Per ora la vivo con molta serenità. Poi vedremo quando salirò sull'aereo. Opportunità simili possono capitare una sola volta nella vita, vanno sfruttate”.


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  • L’INGHILTERRA E ARTETA

    Calafiori ha anche raccontato il suo ambientamento in Inghilterra e il rapporto con Mikel Arteta.

    “A inizio stagione, parlando con Arteta, ho capito quanto credesse in me. Non era scontato, neanche me lo aspettavo. Sono venuto qui per uscire dalla comfort zone. L’adattamento non è stato facile, è un campionato complicato. Ma lo consiglierei a molti giovani e ragazzi italiani”.


  • CALAFIORI E LA ROMA: IL RAPPORTO E IL FUTURO

    Il difensore si è soffermato a lungo sulla Roma, ribadendo il forte legame con il club giallorosso e aprendo a un possibile ritorno in futuro.

    “Non adesso. Uno dei motivi per cui sono venuto a giocare in Inghilterra è che pochi italiani hanno fatto carriera qui. Ma come si sta in Italia non si sta da nessuna parte. E lì ho dei conti in sospeso”.

    Poi il chiarimento: “Certo. Ero piccolo, ho giocato pochissime partite. Mi piacerebbe tornare nella mia squadra del cuore”.


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  • IL RITORNO DELLA ROMA IN CHAMPIONS

    Calafiori ha commentato anche il ritorno della Roma in Champions League e l’arrivo di Gian Piero Gasperini.

    “Sono contentissimo per la stagione della Roma, è tanto che mancavano in Champions. Sono felice che alla Roma si dia fiducia a Gasperini. Non so se diventerà il nuovo Arsenal, ma il fatto che sia tornata in Champions, dove merita di stare, può fare solo bene alla piazza e alla società. La tiferò sempre”.

    In un altro passaggio ha aggiunto:

    “Sono molto contento del fatto che abbia dato tanta fiducia a Gasperini, tifo sempre per loro. Spero che possano tornare ai livelli a cui ero abituato quando ero bambino. Sono contentissimo per quello che hanno ottenuto”.


  • I MONDIALI E BOSNIA-ITALIA

    Nel corso delle interviste Calafiori ha affrontato anche il tema della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali.

    Non penso che li guarderò, sarebbe troppo doloroso”, ha ammesso.

    Il difensore ha poi ricordato la sfida contro la Bosnia:

    “La mancata qualificazione è stata difficile da affrontare. Giocare così spesso con l’Arsenal mi ha aiutato a non pensarci troppo, ma all’inizio è stato complicato. Per come era cominciata, con la Bosnia potevamo ben sperare. Siamo andati in vantaggio su un campo difficile, la squadra mi piaceva, poi abbiamo preso goal all’ottantesimo. Forse è l’unica partita che non ho rivisto. Era da vincere e basta. Spero che quell’esperienza possa aiutarci, anche se non so ancora come”.


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  • CALAFIORI SU GATTUSO

    Infine, il centrale dell’Arsenal ha parlato del rapporto con Gennaro Gattuso e della scelta dell’ex commissario tecnico di allenare la Lazio.

    Da romanista, mi spiace per dove è andato ad allenare, ma sono contento per lui”, ha dichiarato sorridendo.

    Calafiori ha poi raccontato il legame personale con l’allenatore:

    “È stata la prima persona che ho sentito la mattina dopo che ho vinto la Premier League. Dopo la Bosnia ho preferito aspettare, penso e spero mi abbia capito, con me si è comportato benissimo, lo ringrazio per tutto. Mi è stato vicino in un momento difficile, gli sono grato”.


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