Riccardo Calafiori è tornato a parlare del suo rapporto con la Roma e della possibilità di un ritorno in giallorosso.
Il difensore azzurro, reduce dalla vittoria della Premier League con l’Arsenal e in attesa della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ha raccontato la sua esperienza in Inghilterra, il sogno realizzato con l’Arsenal, il legame con la squadra della sua infanzia e il rapporto con Gattuso, oggi destinato alla panchina della Lazio.
Calafiori ha spiegato che il trasferimento in Premier League rappresentava una sfida personale.
“Ce l'ho fatta, volevo uscire dalla comfort zone. Ma prima o poi credo di tornare, come si sta in Italia non si sta da nessuna parte”, ha detto a Cronache di Spogliatoio.
Il difensore ha poi aggiunto: “Ho dei conti in sospeso anche lì, come giocare nella Roma. Ora sto benissimo all'Arsenal e non vedo l'ora di giocare la finale di Champions”.