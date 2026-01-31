Cagliari-Verona 4-0, pagelle e tabellino: Kilicsoy da urlo, Palestra incontenibile, Mazzitelli ancora decisivo, Sarr ingenuo, Orban non punge

Davanti al proprio pubblico, il Cagliari coglie un'altra importantissima vittoria in chiave salvezza: alla Unipol Domus, i sardi sbrigano la pratica Verona nel primo tempo imponendosi con il risultato di 4-0.

Il Cagliari prende subito in mano il pallino delle operazioni e indirizza la gara nel finale di primo tempo: iniziativa di Palestra sulla destra, scarico verso Obert che, a sua volta, libera di tacco Mazzitelli, nuovamente in goal: mancino sul primo palo, Perilli tocca ma non basta. In chiusura di frazione, arriva anche il raddoppio: cross pennellato da Esposito e spettacolare sforbiciata di Kilicsoy che insacca. L'arbitro Bonacina inizialmente annulla per una sospetta posizione di fuorigioco che però viene smentita dal VAR: il goal viene dunque convalidato e per il Verona è ormai notte fonda.

Nella ripresa gli scaligeri provano ad imbastire un tentativo di reazione, ma il progetto si dissolve subito: Sarr, già ammonito, colpisce in pieno Zé Pedro nel tentativo di calciare: Bonacina non ha dubbi ed estrare il secondo giallo. Forte dell'uomo in più il Cagliari amministra e azzera i pericoli, ma non si accontenta. Nel finale, infatti, c'è gloria anche per Sulemana, il cui tap-in mette il punto esclamativo su un match senza storia e ulteriormente chiuso dal guizzo finale di Idrissi.