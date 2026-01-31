Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
CagliariGetty Images
Michael Di Chiaro

Cagliari-Verona 4-0, pagelle e tabellino: Kilicsoy da urlo, Palestra incontenibile, Mazzitelli ancora decisivo, Sarr ingenuo, Orban non punge

I sardi centrano la terza vittoria consecutiva in campionato: apre Mazzitelli prima del capolavoro di Kilicsoy. Notte fonda per il Verona che chiude in dieci (espulso Sarr) e nel finale viene trafitto anche da Sulemana e Idrissi.

Pubblicità

Davanti al proprio pubblico, il Cagliari coglie un'altra importantissima vittoria in chiave salvezza: alla Unipol Domus, i sardi sbrigano la pratica Verona nel primo tempo imponendosi con il risultato di 4-0.

Il Cagliari prende subito in mano il pallino delle operazioni e indirizza la gara nel finale di primo tempo: iniziativa di Palestra sulla destra, scarico verso Obert che, a sua volta, libera di tacco Mazzitelli, nuovamente in goal: mancino sul primo palo, Perilli tocca ma non basta. In chiusura di frazione, arriva anche il raddoppio: cross pennellato da Esposito e spettacolare sforbiciata di Kilicsoy che insacca. L'arbitro Bonacina inizialmente annulla per una sospetta posizione di fuorigioco che però viene smentita dal VAR: il goal viene dunque convalidato e per il Verona è ormai notte fonda.

Nella ripresa gli scaligeri provano ad imbastire un tentativo di reazione, ma il progetto si dissolve subito: Sarr, già ammonito, colpisce in pieno Zé Pedro nel tentativo di calciare: Bonacina non ha dubbi ed estrare il secondo giallo. Forte dell'uomo in più il Cagliari amministra e azzera i pericoli, ma non si accontenta. Nel finale, infatti, c'è gloria anche per Sulemana, il cui tap-in mette il punto esclamativo su un match senza storia e ulteriormente chiuso dal guizzo finale di Idrissi.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Kilicsoy (7) infiamma la Unipol Domus con un altro grande goal, ma ad inaugurare la serata ci pensa Mazzitelli (7) con il suo secondo centro nelle ultime tre partite. Brilla anche Esposito (7) autore di un assist, mentre Palestra (7) è semplicemente incontenibile sul binario di destra.

    VOTI CAGLIARI: Caprile 6.5; Zé Pedro 6.5, Mina 6.5, Luperto 6.5; Palestra 7 (87' Zappa 6.5), Mazzitelli 7 (66' Sulemana 7), Adopo 6.5, Gaetano 6.5, Obert 6.5 (79' Idrissi 7); Esposito 7 (87' Pavoletti sv), Kilicsoy 7 (66' Borrelli 6)

    • Pubblicità

  • PAGELLE VERONA

    VOTI VERONA: Perilli 6; Slotsager 5.5, Nelsson 5, Valentini 5; Lirola 5 (58' Mosquera 6), Harroui 5.5 (57' Serdar 6), Gagliardini sv (29' Lovric 5, 82' Niasse sv), Bernede 5.5 (58' Al Musrati 6), Frese 6; Sarr 5, Orban 5

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO CAGLIARI-VERONA

    CAGLIARI-VERONA 4-0

    Marcatori: 36' Mazzitelli, 45'+2 Kilicsoy, 84' Sulemana, 90'+1 Idrissi

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (87' Zappa), Mazzitelli (66' Sulemana), Adopo, Gaetano, Obert (79' Idrissi); Esposito (87' Pavoletti), Kilicsoy (66' Borrelli). All. Pisacane

    VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (58' Mosquera), Harroui (57' Serdar), Gagliardini (29' Lovric, 82' Niasse), Bernede (58' Al Musrati), Frese; Sarr, Orban. All. Zanetti

    Arbitro: Bonacina

    Ammoniti: -

    Espulso: Sarr (V) per doppia ammonizione

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0