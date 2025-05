Cagliari-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari e Udinese si affrontano nella 35ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Il Cagliari per compiere un altro passo in avanti verso la salvezza, l’Udinese per mettere fine a un momento complicato. Le due squadre si affrontano nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

Nel precedente turno la formazione di Nicola ha ottenuto tre punti preziosissimi per la permanenza nella categoria, battendo per 2-0 il Verona in trasferta. Cagliari che si presente al match da 14° in classifica con 33 punti, 8 in più rispetto al Venezia terzultimo.

Con il pareggio ottenuto contro il Bologna una settimana fa l’Udinese ha interrotto l’emorragia di cinque sconfitte consecutive in campionato. Per lasciarsi però definitivamente alle spalle il momento sarà necessario ottenere una vittoria. I bianconeri occupano comunque una posizione di classifica tranquilla: sono dodicesimi a quota 41 punti.

Tutte le info su Cagliari-Udinese: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.