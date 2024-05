La seconda missione di Ranieri è compiuta: il Cagliari rimane in Serie A

I rossobblù conquistano la permanenza in massima serie, a meno di un anno dalla promozione.

Viene facile "incollare" l'immagine di Claudio Ranieri alla salvezza del Cagliari, ma non può essere altrimenti. Non è solo un allenatore: è un simbolo, persino qualcosa in più. L'appiglio al quale aggrapparsi quando gli eventi calcistici non girano e la base, solida, da sfruttare per rilanciare le proprie ambizioni quando, al contrario, regalano soddisfazioni.

Ma c'è da dire che, in effetti, la permanenza in Serie A dei rossoblù non può fare a meno di un signore di 72 (tra qualche mese 73) anni che accompagna il presidente Tommaso Giulini sotto la curva dei tifosi presenti al Mapei Stadium, trattenendo a stento le lacrime.

Se questa fosse la sua ultima esperienza da allenatore può dire pure di avercela fatta: di aver riportato il Cagliari in massima serie e di averlo salvato, nonostante tutto e grazie a un gruppo spinto dalle idee e dal carattere, prima che dagli aspetti tecnico-tattici.