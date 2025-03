Cagliari salvo quando? Il calcolo dei punti per rimanere in Serie A nel 2025: manca ancora un po'

Ultime giornate in Serie A, il Cagliari si avvicina alla conferma nella massima serie: vediamo cosa serve ora per rimanere tra i grandi.

La vittoria contro il Monza del trentesimo turno (3-0) ha risvegliato il Cagliari di Davide Nicola. Successo fondamentale, quello dell'Unipol Domus rende più vicina la salvezza di una squadra rossoblù che dovrà ancora lottare con le unghie e con i denti per rimanere in Serie A e giocarci anche nel 2025/2026.

I tre punti di Cagliari-Monza sono puro platino per le ambizioni di salvezza, ma per la fatidica quota quaranta (quella che nel 90% relaga la permanenza in Serie A) o per la matematica permanenza in Serie A servirà attendere ancora un pochino.

Quando, eventualmente, il Cagliari potrà festeggiare la salvezza in A? Aprile è il mese della conferma per un Cagliari, ma soprattutto di difficoltà: tre trasferte in programma e una difficile, unica, gara contro la Fiorentina prevista in Sardegna.